Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tribünleri dolduran taraftarının desteğiyle çıkan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 20. dakikada Giuliano Victor de Paulo, 27. dakikada ise Jose Fernandao'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibine önemli bir fırsat vermeyen Fenerbahçe, 60. dakikada Giuliano'nun penaltı golüyle 3. golü buldu. Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi moralini yükseltti.

Bu galibiyetle puanını 44'e yükselten Fenerbahçe, haftaya lider giren Galatasaray'ı maç fazlasıyla yakaladı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR!

Fenerbahçe, yenilmezlik serisini Süper Lig'de 15 maça, resmi karşılaşmalarda ise 21'e yükseltti.

Ligde 15 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 6 maçı da kazandı.

Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Sarı-lacivertliler, son 21 resmi maçta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle önemli bir seriye imza attı.

GIULIANO 70 GÜN SONRA!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, Süper Lig'de 70 gün sonra gol attı.

Ligde bundan önceki golünü 8 Aralık 2017'de Bursaspor deplasmanında atan Giuliano, daha sonra forma giydiği Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir maçlarında skor üretememişti. Giuliano, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarını ise sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Aytemiz Alanyaspor maçında 20. dakikada perdeyi açan Giuliano, 60. dakikada ise kendisinin 2. takımının 3. golünü penaltıdan kaydetti.

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü futbolcusu olan Giuliano, ligdeki gol sayısını ise 10'a yükseltti.

FERNANDAO'DAN GOLLERE DEVAM

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, gollerine Aytemiz Alanyaspor karşısında da devam etti.

Geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında takımının 2 golünü de atan Fernandao, Aytemiz Alanyaspor karşısında ise fileleri bir kez havalandırdı.

Ligdeki gol sayısını 4'e yükselten Fernandao, bu gollerin hepsini Süper Lig'in ikinci yarısında kaydetti.

HASAN ALİ KALDIRIM DERBİDE YOK

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın 82. dakikasında yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Hasan Ali, cezalı duruma düştü. Hasan Ali Kaldırım, derbide takımını yalnız bırakacak.

KAMENI'DEN KRİTİK KURTARIŞLAR

Fenerbahçe'nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, yaptığı kurtarışlarla dikkati çekti.

Kameni, karşılaşmanın 5. dakikasında Junior Fernandes'in, sarı-lacivertliler 1-0 öndeyken 23. dakikada Douglas'ın, 26. dakikada da Nsakala'nın net pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi.

Kameni yaptığı kurtarışlarla da taraftarın alkışını aldı.

ALANYASPOR'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de son 10 haftada 8. yenilgisini aldı.

Üst üste 3. yenilgisini Kadıköy'de yaşayan Antalya temsilcisi, son 10 maçta sadece bir kez galip geldi. Bu süreçte bir de beraberlik alan Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde 5. maçında 4. yenilgisi yaşadı.