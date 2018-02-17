Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tribünleri dolduran taraftarının desteğiyle çıkan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 20. dakikada Giuliano Victor de Paulo, 27. dakikada ise Jose Fernandao'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda rakibine önemli bir fırsat vermeyen Fenerbahçe, 60. dakikada Giuliano'nun penaltı golüyle 3. golü buldu. Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi moralini yükseltti.
Bu galibiyetle puanını 44'e yükselten Fenerbahçe, haftaya lider giren Galatasaray'ı maç fazlasıyla yakaladı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR!
Fenerbahçe, yenilmezlik serisini Süper Lig'de 15 maça, resmi karşılaşmalarda ise 21'e yükseltti.
Ligde 15 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 6 maçı da kazandı.
Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Sarı-lacivertliler, son 21 resmi maçta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle önemli bir seriye imza attı.
GIULIANO 70 GÜN SONRA!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, Süper Lig'de 70 gün sonra gol attı.
Ligde bundan önceki golünü 8 Aralık 2017'de Bursaspor deplasmanında atan Giuliano, daha sonra forma giydiği Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Göztepe ve Medipol Başakşehir maçlarında skor üretememişti. Giuliano, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarını ise sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.
Aytemiz Alanyaspor maçında 20. dakikada perdeyi açan Giuliano, 60. dakikada ise kendisinin 2. takımının 3. golünü penaltıdan kaydetti.
Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü futbolcusu olan Giuliano, ligdeki gol sayısını ise 10'a yükseltti.
FERNANDAO'DAN GOLLERE DEVAM
Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, gollerine Aytemiz Alanyaspor karşısında da devam etti.
Geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında takımının 2 golünü de atan Fernandao, Aytemiz Alanyaspor karşısında ise fileleri bir kez havalandırdı.
Ligdeki gol sayısını 4'e yükselten Fernandao, bu gollerin hepsini Süper Lig'in ikinci yarısında kaydetti.
HASAN ALİ KALDIRIM DERBİDE YOK
Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın 82. dakikasında yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Hasan Ali, cezalı duruma düştü. Hasan Ali Kaldırım, derbide takımını yalnız bırakacak.
KAMENI'DEN KRİTİK KURTARIŞLAR
Fenerbahçe'nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, yaptığı kurtarışlarla dikkati çekti.
Kameni, karşılaşmanın 5. dakikasında Junior Fernandes'in, sarı-lacivertliler 1-0 öndeyken 23. dakikada Douglas'ın, 26. dakikada da Nsakala'nın net pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi.
Kameni yaptığı kurtarışlarla da taraftarın alkışını aldı.
ALANYASPOR'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de son 10 haftada 8. yenilgisini aldı.
Üst üste 3. yenilgisini Kadıköy'de yaşayan Antalya temsilcisi, son 10 maçta sadece bir kez galip geldi. Bu süreçte bir de beraberlik alan Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde 5. maçında 4. yenilgisi yaşadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.