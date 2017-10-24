Fenerbahçe ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligin 3. haftasının sahne olacağı Türk derbisinde karşılaşmanın bilgileri merak ediliyor. İki takımda Avrupa kupalarında 11'inci kez karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, 2017-18 THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında Anadolu Efes'i konuk ediyor. Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı 25 Ekim Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, son Euroleague maçına İtalya deplasmanında çıktı. Milano’da Emporio Armani ile karşılaşan Obradovic’in öğrencileri, rakibini uzatma bölümünün sonunda 92-86 mağlup etmeyi bildi. Bu sonuçla ikinci hafta sonunda EuroLeauge’deki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe Doğuş’ta Kostas Sloukas 17 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile oynarken, Nicolo Melli de 15 sayı ve 11 ribaund ile etkili bir performans sergiledi.

Sezona Velimir Perasovic yönetiminde giren Anadolu Efes bu sezon Euroleague’de oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İlk mücadelesinde evinde Real Madrid’e 74-88 yenilen Perasovic’in öğrencileri, geçtiğimiz hafta da Valencia deplasmanından 78-71’lik yenilgiyle ayrıldı. Valencia mücadelesinde Stimac 22, McCollum 20, Muric ise 11 sayı buldu.

TAKIM KARŞILAŞMALARI

Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes ile Euroleague kulvarında oynadığı sekiz maçta yedi galibiyet elde etti:



2016-17 - Anadolu Efes 80 - 77 Fenerbahçe

2016-17 – Fenerbahçe 88 – 80 Anadolu Efes

2015-16 – Fenerbahçe 90 - 86 Anadolu Efes

2015-16 - Anadolu Efes 73 – 77 Fenerbahçe

2014-15 - Fenerbahçe Ülker 83 – 72 Anadolu Efes

2014-15 - Anadolu Efes 71 - 77 Fenerbahçe Ülker

2013-14 - Fenerbahçe Ülker 84 – 65 Anadolu Efes

2013-14 - Anadolu Efes 63 - 71 Fenerbahce Ülker

AVRUPA'DA 11. KEZ

Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes'in yarın yapacağı müsabaka, Avrupa kupalarında iki takımı 11. kez karşı karşıya getirecek.

Geride kalan 10 maçta Fenerbahçe Doğuş 8 galibiyet elde ederek rakibine karşı önemli bir üstünlük kurarken, Anadolu Efes sadece 2 kez sahadan üstün ayrılabildi.

İki takım arasında FIBA organizasyonlarında yapılan 2 maçta 1 kez Anadolu Efes, 1 kez de Fenerbahçe Doğuş kazandı. THY Avrupa Ligi'ndeki 8 müsabakada ise Fenerbahçe Doğuş 7 kez galip gelmeyi bildi ve rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

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