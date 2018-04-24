SERDAR ALİ ÇELİKLER: ' FENERBAHÇE FORVETİ'
Aslında hep aynı şeyleri yazıp söylüyoruz. Fikrimiz neyse zikrimiz de o. F.Bahçe kaliteli ayaklara alışmış bir camiadır. Savunma oyuncularından adanmışlık, kalecisinden maç kurtarma, orta saha oyuncularından atletizm bekler Fenerbahçeli.. Hücum hattı oyuncularından ise gol ve asist.
Bu özellikler olmadı mı Maldonado ve Murat Yakın gibi pas isabet kralı da olsanız benimsenmezsiniz. Mosheou gibi çok teknik bir oyuncu da olsanız skora katkınız az olduğundan 10 numarayı yakıştırmazlar size. İsterseniz dünyanın en kuvvetli forveti olun Emenike gibi futbol cahilinin F.Bahçe’nin 9 numarası olması mümkün değildir.
O yüzden Fenerbahçeli, Valbuena gibi Giuliano gibi isimleri sever. Aykut Kocaman’ın Fenerbahçeli taraftarların büyük bir bölümü tarafından teveccüh görmemesi, göremeyecek olması da bu bakış açısı farklılığındandır.
Dün, Fenerbahçe’nin öndeki 4’lüsü Fenerbahçe’nin futbolcuları gibi oynadılar. Son 3 haftadır skor katkısı veren Aatif çok şık bir gol attı. Sonra Giuliano, harika bir ara top attı ve Soldado 2’ledi. Dirar da Giu’ya “Al da at” pası verdi ama Giu gol yapamadı. Sonra kazma stoperlerin son temsilcilerinden Skrtel’in hatasıyla saçma bir durum oluştu ve fark 1’e indi. Neyse ki Antalya ligin en kötü takımlarından biri. Planları yok, taktikleri belli değil, oyuncu kaliteleri de tartışmalı. F.Bahçe genelde bu tür durumlarda strese girip zorlanabilirdi ama öyle olmadı. Yine güzel bir üçlü oyun ile Dirar bu kez Giuliano’ya golü attırdı. Öndeki 4’lünün gerçekten ‘Fenerbahçe Forveti’ gibi oynadığı maçı F.Bahçe strese girmeden rahat bir şekilde kazandı.
Skor 3-1 olmasına rağmen Antalya o kadar yoktu ki oyunda, Kocaman gibi temkinli hoca bile Janssen’i ve Valbuena’yı oyuna aldı.
Fenerbahçe açısından kolay ve güzel bir 3 puandı. Skrtel ve Topal dışında herkes iyi oynadı. Ama Giuliano ve Soldado’yu biraz daha öne çıkarabiliriz. Görünen o ki Fenerbahçe haftaya Kasımpaşa’yı yenebilirse ligi 72 puanla tamamlayacak. Bu puan neye yetecek hep birlikte göreceğiz.
DIRAR
Bence sağ bek oynar. Hücum kanadı olacak yeterlilikte değil. Ama dün çok özverili oynadı. Performansı ile bu kürsüyü hak etti.
ANTALYASPOR
35 puanda olmaları mucize. Planı olmayan savruk bir takım.
FAİK ÇETİNER: FENERBAHÇE TAM GAZ
Aykut Kocaman, sakat ve cezalı olmadığı zaman sevdiği ve inandığı 11’i sahaya sürmüştü. Yani son haftalardaki ve Beşiktaş kupa oyunundaki takımı... Maç başladığında hemen gördük ki; Antalyaspor, rakibine pek direnemeyecek. İlk 20 dakika dolduğunda F.Bahçe iki ciddi atağında Aatif ve Soldado ile iki gol bulunca, “Maç çabuk bitti” dedik. Biz öyle dedik ama tribünler takımlarını destekleyeceğine Şenol Güneş ile uğraşmaya başladılar. Sahadakiler de işi ‘lay lay lom’a döktüler.
Futbol işi, hiç şakaya gelmez. Fenerbahçe’nin üzerine gelmeyen, gol atmaya pek niyeti olmayan Antalyaspor’a ilk yarı sonlarına doğru bir piyango çıktı. Skrtel önündeki topu rakibe hediye etti. Neustadter bu topa müdahale edemedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Doukara; düzeltti, vurdu ve Volkan’ı avladı. Gole Antalyalılar bile inanamamıştı! Bu golle cesaretlenen misafir takım, bu yarı sonlarına doğru bir-iki atak girişiminde daha bulundu. F.Bahçe de sağdan Dirar-Şener, soldan Hasan Ali-Aatif ve de ortadan Giuliano ve Soldado ile ani ataklar kovaladı ama ilk yarı tek farkla bitti.
İkinci yarı skorun beraberlik için verdiği cesaretle Antalyaspor takımı önde oynamaya başladı. F.Bahçe gibi ayağa iyi pas yapan bir takıma karşı riskli oyun ve geniş alanlar bırakmak tehlikeli oluyor. Nitekim de Antalyaspor az adamla yakalandığı bir anda 3. golü de yedi. F.Bahçe bu golden sonra gardı düşen rakibinin üstüne daha çok gidip daha çok pozisyon üretti. Son 20 dakikaya girilirken Aykut Kocaman’ın ‘mavi boncuk’ değişiklikleri geldi. (Maç 2-1 devam etse değişiklik yapmazdı) Dirar’ın yerine Valbuena, Soldado’nun yerine de uzun bir aradan sonra Janssen oyuna girdi. Janssen hazır değildi. Ama Valbuena, kalitesini son 20 dakikada da olsa gösterdi. Hareketli oyununu bir de şık golle süsleyip maça noktayı koydu. Antalyaspor’un dünkü görüntüsüyle ligde işi bir hayli zor. F.Bahçe’nin de geride kaldı 4 maçı. Şimdilik tam gaz gidiyorlar. Ben Fenerbahçe, “Fikstür avantajıyla dörtte dört yapar” diyorum. Gerisini bekleyip göreceğiz.
AVERAJ
Birbirlerine ikili averajda üstünlük sağlayamayan takımlar için genel averaj önemli. F.Bahçe’nin bu konudaki rakibi G.Saray. Olası bir puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. F.Bahçe dünkü maçı çok daha farklı kazanabilirdi. Bundan sonra puan kadar averaj da önemli.
KORNER ATIŞLARI
Fenerbahçe’de her korner atışına iki futbolcu gidiyor. Ve kornerler hep paslaşarak değil, tek vuruş olarak kullanılıyor. Sahada Fenerbahçe adına bir oyuncu eksilmiyor mu? Sebebini henüz anlayamadık.
BÜLENT YAVUZ: VERİLMEYEN GOL TEMİZDİ
Haftanın kapanış maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kolay maçta pek de zorlanmadı. Müsabakanın henüz başlarında durum 2-0’ken Fenerbahçe, Neustadter’le bir gol daha kazandı. Ancak Fenerbahçeli futbolcunun sevinmesi uzun sürmedi. Yardımcının kalkan bayrağına hakem de uyarak gol iptal edildi. Pozisyona baktığımız zaman temiz goldü. Çünkü top en son Antalyalı savunma oyuncusu tarafından oynanmıştı. Ama ne yazık ki bu gol geçerli sayılmadı. Bunun dışında müsabakada kayda değer bir pozisyon yok. 50. dakikada Antalya ceza alanı içerisinde savunma oyuncusunun eline top geliyor ama öncesinde hakem faul çalıyor. Burada hakemin faul kararı doğru.
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