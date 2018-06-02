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Bir yanda Aziz Yıldırım, diğer tarafta Ali Koç... Türk futbol tarihinin en büyük başkanlık seçimi bugün başlıyor. 26 bin 2 üyenin oy hakkının olduğu kongrenin ilk gününde adaylar son kez üyelere seslenecek. Ülker Stadı’ndaki seçime rekor katılım beklenirken, yarın sandığa gidilecek.