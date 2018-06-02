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Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri

02.06.2018 - 09:42 | Güncelleme:

Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de başkan adaylarının muhtemel yönetim kurulu listeleri...

  • 1 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    1 | 26

    Bir yanda Aziz Yıldırım, diğer tarafta Ali Koç... Türk futbol tarihinin en büyük başkanlık seçimi bugün başlıyor. 26 bin 2 üyenin oy hakkının olduğu kongrenin ilk gününde adaylar son kez üyelere seslenecek. Ülker Stadı’ndaki seçime rekor katılım beklenirken, yarın sandığa gidilecek.

  • 2 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    2 | 26

    Aziz Yıldırım'ın muhtemel listesi:

  • 3 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    3 | 26

    Şekip Mosturoğlu 

  • 4 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    4 | 26

    Mahmut Uslu 

  • 5 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    5 | 26

    Davut Dişli 

  • 6 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    6 | 26

    Ebru Özdemir 

  • 7 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    7 | 26

    Önder Fırat 

  • 8 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    8 | 26

    Yahya Uğur 

  • 9 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    9 | 26

    İlhan Ekşioğlu 

  • 10 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    10 | 26

    Ozan Balaban 

  • 11 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    11 | 26

    Mithat Yenigün 

  • 12 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    12 | 26

    Ali Yıldırım 

  • 13 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    13 | 26

    Fatih Öztürk

  • 14 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    14 | 26

    Ali Koç'un muhtemel listesi:

  • 15 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    15 | 26

    Semih Özsoy 

  • 16 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    16 | 26

    Gökhan Akça 

  • 17 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    17 | 26

    Erol Bilecik 

  • 18 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    18 | 26

    Simla Türker Beyazıt 

  • 19 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    19 | 26

    Kemal Danabaş 

  • 20 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    20 | 26

    Ömer Koray Uzun 

  • 21 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    21 | 26

    Hande Tibuk 

  • 22 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    22 | 26

    Fethi Pekin 

  • 23 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    23 | 26

    Burhan Karaçam 

  • 24 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    24 | 26

    Turhan Şahin 

  • 25 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    25 | 26

    Metin Şen 

  • 26 Fenerbahçe başkan adaylarının yönetim listeleri
    26 | 26

    Sina Afra

 

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