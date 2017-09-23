Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle - Fenerbahçe Beşiktaş derbi canlı izle

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor... İşte son gelişmeler:

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

BEŞİKTAŞ: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BEŞİKTAŞ TARAFTARI KADIKÖY'E GELDİ

- Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı Ülker Stadı'na geldi. Otobüslerden inen futbolseverler, üst aramasından geçtikten sonra stada alındı.

- Sezon başında UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden ve Süper Lig'e de kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de kazanarak bu sezon ligde ilk defa üst üste 2 galibiyet almak istiyor. İlk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, 8 puanla derbiye Beşiktaş'ın 5 puan gerisine çıkacak.

— HT Spor (@HTSpor) September 21, 2017

SKRTEL KADRODAN ÇIKARILDI

- Bugün yapılan kontrollerde kasık ağrıları artan Martin Skrtel, Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in dışında Robin van Persie ve Nabil Dirar da sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak.

- Beşiktaş'ın derbide giyeceği formalar belli oldu.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 23, 2017

- Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan iki takımdan biri olan Beşiktaş, tek puan kaybını ikinci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak yaşadı. Siyah-beyazlı ekip son üç haftada Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisi yakaladı.

- Ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic'in cezası sona erdi. Atiker Konyaspor maçında cezasını çeken Sırp futbolcu, görev verilmesi halinde derbide forma giyebilecek.

— HT Spor (@HTSpor) September 23, 2017

BEŞİKTAŞ'TA ADRİANO YOK

- Derbi öncesinde Beşiktaş'ta Adriano Correia'nın sakatlığı devam ediyor. Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynanan maçta sakatlanarak 40. dakikada yerini Necip Uysal'a bırakan ve tedavisi süren Adriano'nun derbide görev yapması beklenmiyor.

JOSEF DE SOUZA: Yeni transferlere burada kendilerini nasıl bir atmosfer beklediğini anlattım. Daha önce hiç bir kulüpte görmedikleri atmoseferi burada göreceklerini söyledim. Umuyorum kazanırız ve taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye ederiz.

KADIKÖY DEPLASMAN (!)

- Fenerbahçe, oynadığı son 8 derbi maçı da kaybetmedi. Son olarak 27 Eylül 2015'te deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 derbide dörder galibiyet ve beraberlik aldı. Fenerbahçe bu maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın filelerine toplam 8 gol atarken sadece 2 gol yedi ve 6 derbide kalesini gole kapattı.

PEPE: No problem! (Sorun yok) Derbi benim işim. Ben böyle maçlara zaten alışkınım. Fenerbahçe maçı da elbette kolay olmayacak ama onları yenecek gücümüz var. Biz çok iyi bir takımız. Onlara Beşiktaş’ın kim olduğunu göstereceğiz.

- Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 7 resmi maçı da kazanamadı. Kadıköy'de son galibiyetini ligde 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında elde eden Fenerbahçe, iç sahada daha sonra ligde 4, kupada 1, Avrupa'da ise 2 maçı galip bitiremedi.

- İki takımın son 15 sezonda yaptığı 41 resmi maçta hakemler toplam 28 kırmızı, 231 de sarı kart kullandı. Bu süre içindeki 34'ü Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 41 maçta Beşiktaş'tan 17, Fenerbahçe'den ise 11 futbolcu kırmızı kart gördü.

CANER'E 'DOLAR'LI PROTESTO

- Stat çevresinde destesi 1 TL'den üzerinde Caner Erkin'in fotoğrafının bulunduğu sahte Dolar'lar bulunuyor. Özellikle karşılaşmaya bozuk para sokamayacak olan taraftarlar, bozuk paralarını kullanarak bu Dolar'lardan satın alıyor. Maç esnasında Fenerbahçe'den İnter'e, İtalyan kulübünden de Beşiktaş'a transfer olan sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Caner Erkin'e geçtiğimiz sezon Gökhan Gönül'e yapıldığı gibi Dolar'lı protesto yapılacak.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 22, 2017

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

STAT: Ülker

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Robin van Persie, Martin Skrtel, Nabil Dirar (Fenerbahçe), Adriano, Gökhan Töre (Beşiktaş)

KOCAMAN 1 ADIM ÖNDE! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın teknik direktörleri arasındaki rekabette, Aykut Kocaman’ın Şenol Güneş’e karşı galibiyetlerde 1 maç üstünlüğü bulunuyor. Kocaman ile Güneş, 15’i Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 18 kez karşı karşıya geldi. Kocaman’ın ekipleri 7, Güneş’in takımları ise 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar, 5 maçta da berabere kaldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

KOCAMAN & GÜNEŞ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş, 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 18 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Kocaman'ın ekipleri 7 galibiyet elde etti. Şenol Güneş ise Kocaman'a karşı 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar, 5 maçta da berabere kaldı.

Kocaman ve Güneş ilk kez, 23 Ocak 2005'te bir Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Bu maçta Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, Kocaman'ın ekibi Malatyaspor'u 2-0'la geçerek tur atlamıştı. Kocaman; Malatyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe, Güneş ise Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi. İki teknik adam, 12 yıl önce başlayan rekabette, 19. randevuya 23 Eylül'de Kadıköy'de çıkacak.

KOCAMAN, FENERBAHÇE'DE BİR KEZ YENİLDİ

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, Şenol Güneş'in takımlarına karşı başarılı bir performans ortaya koyuyor. Kocaman, 2010 yılında ilk kez başına geçtiği Fenerbahçe'yle Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'a karşı 7 kez mücadele etti. 7 karşılaşmada, Fenerbahçe 4 galibiyet elde etti, 2 beraberlik aldı ve bir kez mağlup oldu. Güneş'in çalıştırdığı bordo-mavili ekip, Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da sahasında 3-2 yendi. Daha sonra Kocaman, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 6 maçta da Şenol Güneş'e galibiyet sevinci yaşatmadı.

KOCAMAN, KADIKÖY'DE GÜNEŞ'E KAYBETMEDİ



Aykut Kocaman, Şenol Güneş'e karşı Kadıköy'de hiç yenilmedi. Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında, Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor karşısında Kadıköy'de 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı.

GÜNEŞ, BEŞİKTAŞ'LA 2 GALİBİYET ALDI

Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlara karşı 6 maçta 2 galibiyet elde etti. Atiker Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde Kocaman, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a karşı, ligde 5-1 ve 4-0 gibi farklı yenilgiler yaşadı. Buna karşın Kocaman'ın öğrencileri, Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ı ikisi Türkiye Kupası, biri Süper Lig olmak üzere 3 defa mağlup etti, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

KADIKÖY'DE GÜNEŞ DOĞMUYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 29 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında ligde çıktığı 19 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 19 maçın 14'ünü kaybederken, 5 beraberlik aldı. Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başına geçtiği 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda çıktığı ilk maçta Rıdvan Dilmen (2), Aykut Kocaman (2) ve Turhan Sofuoğlu'nun golleriyle sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Trabzonspor ile çalıştığı dört farklı dönemde Kadıköy'de 11 kez lig maçına çıkan Güneş, bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 4 beraberlik gördü.

DERBİDE İLK YARIYA DİKKAT



- Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu sezon ligde yaptığı maçların ilk devreleri daha gollü geçiyor.



- Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk ve ikinci yarılarda altışar gol atarken, ilk devrelerde 6, ikinci 45 dakikalarda 3 gol yedi.



- Siyah-beyazlı ekip, ilk yarılarda 5 gol atıp 2 gol yerken, ikinci devrelerde 4 kez gol sevinci yaşayıp, kalesinde 1 gol gördü.



- Beşiktaş'ın bu sezon yediği 3 golün 2'si, maçların 23. dakikalarında geldi.

FENERBAHÇE'DE GOLLERİN DAĞILIMI

Dakika aralığı Attığı Yediği 1 - 15 1 3 16 - 30 2 0 31 - 45 3 3 46 - 60 1 2 61 - 75 2 0 76 - 90 3 1

BEŞİKTAŞ'TA GOLLERİN DAĞILIMI

Dakika aralığı Attığı Yediği 0 - 15 2 0 16 - 30 1 2 31 - 45 2 0 46 - 60 0 0 61 - 75 3 0 76 - 90 1 1

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR SİFTAH PEŞİNDE Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan ve daha önce Fenerbahçe derbisine çıkan futbolcular, sarı-lacivertli ekibe karşı gol atma başarısı gösteremedi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 343 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 343 maçta Fenerbahçe 130, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 470 golüne, Beşiktaş 430 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 122 kez karşılaştı.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 galibiyet aldı, iki takım 39 maçta da eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 134 golüne, siyah-beyazlılar 132 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE, SON 18 MAÇTA 3 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 18 derbiden sadece 3'ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 18 maçtan 9'unu kazanırken 6 beraberlik yaşadı. Rekabette 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 18 maçın sonucu şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-BJK) 18.04.2010 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0 19.09.2010 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 1 20.02.2011 BJK İnönü Süper Lig 4 - 2 27.10.2011 BJK İnönü Süper Lig 2 - 2 05.02.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 0 29.04.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 1 03.05.2012 BJK İnönü Süper Lig 0 - 1 07.10.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3 - 0 03.03.2013 BJK İnönü Süper Lig 2 - 3 30.11.2013 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3 - 3 20.04.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1 - 1 02.11.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2 - 0 22.03.2015 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0 27.09.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2 - 3 29.02.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 03.12.2016 Ülker Süper Lig 0 - 0 05.02.2017 Vodafone Park Türkiye Kupası 1 - 0 07.05.2017 Vodafone Park Süper Lig 1 - 1

BAŞKANLARIN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu görevi yürüttüğü dönemde Beşiktaş derbilerinde 24 galibiyet, 16 yenilgi gördü. Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998'den itibaren iki takım arasında yapılan resmi ve özel toplam 51 maçın 24'ünü Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken 11 maç berabere sona erdi. Sarı-lacivertli takım Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 80 gol attı, kalesinde 66 gole engel olamadı. Beşiktaş ise 25 Mart 2012'de yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman döneminde Fenerbahçe ile oynadığı 13 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 6'sını yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 13 gol atıp, 20 gol yedi.

Fenerbahçe Beşiktaş

Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle

Fenerbahçe Beşiktaş derbi canlı izle