Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi ne zaman?

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi için heyecan sürüyor. Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu maçtan galibiyetle ayrılabilmek için tüm kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

ÜLKER STADI KAPALI GİŞE

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbiye taraftarların ilgisi bir hayli fazla... Yapılan açıklamada, “Beşiktaş ile oynayacağımız karşılaşmanın bilet satışlarına taraftarlarımızın yoğun ilgisi sürmektedir. Bilet satışları şu ana kadar 21 bin 500 adeti geçmiş olup, bilet satışı halen devam etmektedir. (Kombine ve deplasman biletleri bu rakamlara dahil değildir)” denildi.

SKRTEL İÇİN KARAR GÜNÜ

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Martin Skrtel, ikinci bölümde ise özel program dahilinde çalıştı. Slovak yıldızın durumu bugün yapılacak son idman sonrasında belli olacak. Yine sakatlıkları bulunan Robin van Persie ve Nabil Dirar’ın tedavisine devam edildi.

ALİ PALABIYIK'IN 3. DERBİSİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki yarın oynanacak derbiyi hakem Ali Palabıyık’ın yöneteceği açıklandı... Genç hakem böylece kariyerindeki 3. derbisine çıkacak. Süper Lig’de 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan FIFA kokartlı hakem, son derbisine bir başka Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çıkmıştı. Palabıyık’ın geçen sezon yönettiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Robin van Persie’nin golüyle 1-0 yendi. Palabıyık o maçta Tosic’i 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında bırakmıştı. 36 yaşındaki Palabıyık, ilk derbi heyecanını ise geçen sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta yapılan ve 2-2 biten Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşadı. Palabıyık, bu sezon geride kalan 5 haftada Fenerbahçe’nin 2-2 biten Trabzon ve Beşiktaş’ın ise 1-0 kazandığı Karabük maçını yönetmişti.

'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe’nin iki yıldızı Nabil Dirar ve Mehmet Ekici Sarı-Lacivertli forma altında ilk kez yaşayacakları derbi ile ilgili düşüncelerini dile getirdiler. Faslı yıldız Dirar, “Geçtiğimiz hafta elde ettiğimiz galibiyet bizim için çok önemliydi. O maçın öncesinde şunu ifade etmiştim; birbirimize olan uyumumuzu her hafta arttırıyoruz. Saha içinde daha organize takım görüntüsü veriyoruz. Birbirimizi daha iyi anlayıp, daha çok konuşuyoruz. Takım oyununu daha fazla sahaya yansıtmaya başladık. İlk 4 haftalık periyotun sonunda kazanmamız bizim için son derece moral vericiydi. 4-1’lik galibiyetle ayrıldık ve o maçın ardından şu an derbi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

‘İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIZ’

Dirar, “Hem kafa olarak hem de saha içi uyum olarak çok daha iyiyiz. Şu anda bizi bekleyen çok önemli bir derbi var. Herkesin sabırsızlıkla beklediği bir karşılaşma, bunu da biliyorum. Ben de buraya böyle büyük maçlar oynamak için geldim. Bu hafta sakatlığımdan dolayı takımdaki yerimi alamayacağım ama ilerleyen haftalarda takıma döndüğümde böyle büyük maçlarda ben de şans bulacağımı düşünüyorum. Çok önemli bir maç ve istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

KADIKÖY'DE SON 7 RESMİ MAÇTA GALİBİYET YOK

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 7 resmi maçı da kazanamadı.

Kadıköy'de son galibiyetini ligde 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında elde eden Fenerbahçe, iç sahada daha sonra ligde 4, kupada 1, Avrupa'da ise 2 maçı galip bitiremedi.

Fenerbahçe 145 gün sonra seyircisi önünde galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, oynadığı son 17 resmi karşılaşmada da kalesinde gol gördü.

Geçen sezon oynadığı son 8 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 9 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, en son geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadığı lig müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve kalesinde gol görmemişti.

VOLKAN DEMİREL 600. MAÇI İÇİN ŞANS BEKLİYOR

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, derbide forma giymesi durumunda profesyonel kariyerinin 600. resmi maçına çıkacak.

İlk profesyonel maçına o zamanki adıyla 2. Lig, şimdiki ismiyle TFF 1. Lig'de 24 Eylül 2000'de Kartalspor formasıyla Sarıyer karşısında çıkan Volkan, kariyerinde 17 yılda 599 kez sahada yer aldı.

SON 8 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, oynadığı son 8 derbi maçı da kaybetmedi.

Son olarak 27 Eylül 2015'te deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 derbide dörder galibiyet ve beraberlik aldı.

Fenerbahçe bu maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın filelerine toplam 8 gol atarken sadece 2 gol yedi ve 6 derbide kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DEKİ DERBİLERDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, iç sahada derbi maç kaybetmemesiyle dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Ligin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertlilerin rakibiyle taraftarı önünde yaptığı son 13 lig maçında bileği bükülmedi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada maç kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 13 lig maçının 8'ini kazanırken, 5'inden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 13 lig maçında 21 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON 13 MAÇ

Beşiktaş'a 12 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 13 lig maçı şöyle:

Tarih Skor 26 Şubat 2006 2-2 19 Kasım 2006 0-0 3 Kasım 2007 2-1 29 Kasım 2008 2-1 18 Nisan 2010 1-0 19 Eylül 2010 1-1 5 Şubat 2011 2-0 29 Nisan 2012 2-1 7 Ekim 2012 3-0 30 Ekim 2013 3-3 22 Mart 2015 1-0 29 Şubat 2016 2-1 3 Aralık 2016 0-0

GALATASARAY'A KARŞI 18 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatatasaray'a karşı da iç sahada geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 18 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 14 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 4 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 28 gol gönderirken, kalesindeki 8 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE SON 18 MAÇ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 18 lig maçının sonuçları şöyle:

Tarih Skor 5 Mayıs 2001 2-1 16 Şubat 2002 1-0 6 Kasım 2002 6-0 29 Şubat 2004 2-1 22 Mayıs 2005 1-0 22 Nisan 2006 1-0 3 Aralık 2006 2-1 8 Aralık 2007 2-0 9 Kasım 2008 4-1 25 Ekim 2009 3-1 24 Ekim 2011 0-0 17 Mart 2012 2-2 12 Mayıs 2012 0-0 12 Mayıs 2013 2-1 10 Kasım 2013 2-0 8 Mart 2015 1-0 25 Ekim 2015 1-1 20 Kasım 2016 2-0

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