Aytemiz Alanyaspor galibiyeti, Beşiktaş’ın berabere kalıp, Galatasaray’ın da yenilmesiyle haftayı son derece kârlı kapatan Fenerbahçe, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertliler’de futbolcular iki gün izin yaparken teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları ise Beşiktaş derbisini masaya yatırdılar ve hafta boyunca futbolcularını hazırlayacakları planı belirlediler. Kocaman ve ekibi hafta boyunca Vodafone Park’ta futbolculardan yapmalarını isteyecekleri maddeleri şu şekilde hazırladılar: “Fizik gücümüz kesinlikle Beşiktaş’tan daha iyi... Bu nedenle maç boyunca rakiple temaslı oynarsak zaten baskı altındaki rakibimiz daha fazla yorulacak. Bu da bizim fazlasıyla işimize gelecek ve sonuca ulaşacağız.”

"GERGİN OLACAKLAR"

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den daha çok kazanmaya ihtiyacı olduğu görüşünde de birleşen Aykut Kocaman ve ekibi fubolcularına şu uyarıları da yapacaklar: “Ligde şu an için iyi durumda olan taraf biziz. Beşiktaş ise geride kalan haftada puan kaybı yaşaması nedeniyle yarışta biraz geride kaldı. Bunun için de mutlak kazanmak zorunda olan taraf onlar. Bu da Beşiktaş’ı daha da gergin yapacak ve bu yüzden temaslı oynadığımız zaman 90 dakika boyunca kart görme ihtimalleri de artacak.”

MENAJERİ LAROS: JANSSEN SAKAT OYNAMIŞ

Vincent Janssen’den umudunu kesen Fenerbahçe’ye Hollandalı yıldızın menajerinden de kötü haber geldi... Genç oyuncunun menajeri Louis Laros yaptığı açıklamada, “Janssen’in ne zaman döneceğini bilmiyorum. 8 Aralık 2017’de son maçını oynadı. Fenerbahçe için bir daha oynayıp oynamayacağı belli değil. Kendisine hazırlanan program uygulanıyor. Her geçen gün iyileşmeye çalışıyor. Bu hastalık sadece dinlenme ve dikkatle düzelir. Bu ikisini de yapıyor. Tamamen iyileşmek istiyor. Fenerbahçe’nin de Tottenham ile yakın teması var. Ekstra baskı yapmaya gerek yok beklemek gerek. Bizim umudumuz tekrar bu sezon oynayabilmesi. Ayağının altındaki kemikte sakatlık oluşmuş ve bir süre sakat oynamış” dedi.