Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu, üyelere iftar yemeği verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen geleneksel iftar yemeğine başkan Aziz Yıldırım, genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, asbaşkanlardan Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Önder Fırat, Ender Alkaya ile yönetim kurulu üyeleri Metin Doğan, genel koordinatör Tamer Yelkovan, şube başkanları, yüksek divan kurulu ve kulüp üyeleri katıldı.

Organizasyonda bir konuşma yapan yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, "Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoş geldiniz. Nisan ayı olağan toplantısında sizlerin oylarıyla 3 yıl daha yüksek divan kurulu başkanlığına seçildim. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.