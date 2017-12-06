Fenerbahçe'de Bursaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü deplasmanda yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı aktarıldı. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Sakatlığı geçen Roberto Soldado'nun, antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi. Dizinde ağrı bulunan Vincent Janssen'e ise takımdan ayrı özel program uygulandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.