Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına giren Kocaman, 2009 yılında sportif direktör olarak görev aldığı sarı-lacivertli takıma 2010'da teknik direktör oldu. Görev yaptığı ilk dönemi 3 sezon süren Kocaman, bu sürede Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda 29 yıllık hasretini bitirirken, Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 şampiyonluk yaşadı. Aykut Kocaman, ilk döneminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final gördü ve önemli başarılar elde etti.
2014-2017 arasındaki 3 sezonda Konyaspor'da görev yapan Aykut Kocaman, geride kalan sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye döndü. İlk döneminde büyük başarılar yakaladığı sarı-lacivertli ekiple ikinci döneminde beklentileri karşılayamayan Kocaman ile Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'deki ikinci dönemi 16 Haziran 2017'deki resmi açıklamayla başlayan Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin başında 1 yıl 2 gün görev yaptı.
İKİNCİ DÖNEMİNDE 47 MAÇ
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başındaki ikinci döneminde 47 resmi maça çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de 34 karşılaşmada takımını yöneten Kocaman, 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın başında olduğu lig karşılaşmalarında 78 gol atarken, kalesinde 36 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4 maça çıkan Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, kalesindeki 6 gole engel olamadı.
Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 9 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertli ekip, finale yükseldiği kupada 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda attığı 24 gole karşılık 8 gol yedi.
Fenerbahçe, kupadaki tek yenilgisini finalde Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı yaşadı ve kupayı kaybetti.
UEFA AVRUPA LİGİ'NE ERKEN VEDA!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalamadan elendi.
Aykut Kocaman yönetiminde 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımını 2-1 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-0 ve 2-1 mağlup oldu, organizasyona veda etti.
Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 sezonunda yarı final oynamıştı.
KUPASIZ TEK SEZON
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında kupa kazanamadığı tek sezonunu yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'deki ilk sezonu olan 2010-2011'de takımını lig şampiyonluğuna ulaştırdı. Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Türkiye Kupası'nda şampiyonluk elde etti.
Ligde 20. şampiyonluğa uzanarak 4. yıldızı takma hedefiyle girilen sezonda son haftaya kadar yarışta kalan Kocaman'ın öğrencileri, Türkiye Kupası'nı da finalde kaybetti.
198 MAÇLIK SERÜVENİ
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında toplamda 198 resmi maça çıktı.
Sarı-lacivertli ekip, deneyimli teknik direktör yönetiminde çıktığı resmi karşılaşmalarda 118 galibiyet alırken, 43 mücadeleden beraberlik, 37 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 388 gol gönderen Fenerbahçe, kalesindeki 206 gole engel olamadı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde iki farklı dönemde 198 resmi maça çıkan Fenerbahçe'nin performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Süper Lig
|142
|89
|29
|24
|288
|147
|Avrupa kupaları
|26
|10
|9
|7
|32
|28
|Türkiye Kupası
|29
|19
|5
|5
|66
|28
|TFF Süper Kupa
|1
|-
|-
|1
|2
|3
|TOPLAM
|198
|118
|43
|37
|388
|206
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