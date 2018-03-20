Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor! Süper Lig'in 25. ve 26. haftalarında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray derbilerinde kalesini gole kapatan ve performansıyla göz dolduran Volkan Demirel'in geleceği hakkında Şansal Büyüka açıklamalar yaptı. Skor'da yer alan habere göre tecrübeli file bekçisinin menajeriyle bu konuyu görüştüğünü aktaran Büyüka, beIN SPORTS'taki programda şunları söyledi:

"Volkan Demirel ne oluyor?' dedim, '41'ine kadar oynayacak abi, kendisiyle konuştum' dedi. 'Yaşı 36, 41'ine kadar Fenerbahçe'de oynayacak' dedi. Bu saatten sonra başka yerde oynar mı? Kendisine bakarsa, kilo almazsa, futbolun profesyonel yanıyla uğraşıp siyasetine dalmazsa Volkan bu ülkenin en iyi kalecilerinden biri"

PERFORMANSI YÜKSELDİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bu konuda Aykut Kocaman'ın tepkisini çeken Volkan, hocasıyla arasındaki kırgınlığını hallettikten sonra takımdaki yerini geri aldı. Sarı-lacivertliler, Volkan Demirel'in forma giydiği son üç lig maçında da gol yemedi. Fenerbahçe, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarından 2-0'lık galibiyetle döndü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş'a Vodafone Park'ta konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Roberto Soldado'nun gol sevincinden sonra kalesini terk ederek gol sevinci yaşayan Volkan sarı kart görmüş ve daha sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Aykut Kocaman, Beşiktaş ve Akhisarspor yenilgileri sonrasında Volkan Demirel'e eleştirilerde bulunmuştu.