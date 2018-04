Zeljko Obradovic gerçekten sıra dışı bir karakter; büyük bir antrenör...

26 yıl önce ilk Euroleague kupasını İstanbul’da Partizan’ın başında kaldırdığında ne ise hala o... Arzulu, istekli, öğrenmeye açık bir coach... Evet; Obra sadece bir coach değil, gittiği her yere değer katan bir marka... O, Fenerbahçe ile Fenerbahçe de O’nunla değer kazanıyor. Obradovic ile Habertürk olarak Final-Four’a yükseldiği Baskonia deplasmanından dönüş yolculuğunda öncesi konuştuk. O anlattı, biz dinledik:



‘KUPA ŞU AN İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL’



“Final-Four için çok mutluyum. Ülkem Sırbistan’a gidecek olmak da ayrı bir mutluluk. Orada 10. Euroleague Kupası’nı kaldırma ihtimali şu anda benim için hiçbir şey ifade etmiyor. O gün gelince konuşuruz. İyi bir takımız. Bunu ispatladık. Hedefimiz kupa. Eğer bir şey kazanıyorsak da bunu sadece ben değil, sahadaki oyuncularımız da başaracak.”



‘FENERBAHÇE’YE MİNNETTARIM’



“Bana mükemmel koşullarda çalışma imkanı sunan Fenerbahçe’ye teşekkür etmeliyim. Hepimiz aynı uğurda mücadele veriyoruz. İmkanlar için minnettarım. Koşullar mükemmel olunca, hedefe ulaşmak da bizim işimiz. Bunu da başarabildiğimiz sürece mutluyuz.”

‘ANAHTAR KELİME SAYGI’



“Saygı her işte anahtar kelime. Kendimize ve rakiplerimize saygı duymamız gerektiğini işimi yapmaya başladığım ilk günden bu yana söylemişimdir. İnsanların saygısını ve sevgisini kazanmak önemli. Başarı, saygı ile birlikte anlam kazanır.”



‘DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY F4’



“Üst üste ikinci kez Euroleague kupasını kaldırma ya da 10. kez kupayı kazanma gibi bireysel hedefleri düşünmedim. Yazın bu takımı değiştirdik ve yine Final-Four’dayız. Bu bağlamda sponsorumuz Doğuş’a, sayın Ferit Şahenk’e ve başkanımız Aziz Yıldırım’a teşekkür etmek istiyorum. Şampiyonluğu konuşmayı henüz erken buluyorum. Muratbey Uşak’la maçımız var. Ona odaklandık.”



‘FİNAL FOUR, FİNAL FOUR’DUR’



“Olympiakos’un Zalgiris Kaunas’a elenmesi sürpriz oldu. Uzun yıllardır bu düzeyde çok iyi işlere imza attı- lar. Berlin’den sonra Belgrad’da da ev sahibi ülkeden takım olmayacak. Ama bu F4’e değer kaybettirmez. Sonuçta yine orayı hak eden 4 kaliteli takım olacak. Final-Four her zaman Final-Four’dur. Kim gelirse gelsin değerlidir.”



‘SARAS’I ÇOK BEĞENİYORUM’



“Zalgiris Kaunas’ın Olympiakos’u yenerek Final-Four’a yükselmesi büyük başarı. Çok iyi iş çıkardılar. Zalgiris’in coachu Sarunas ‘Saras’ Jasikevicius’la önceki gece maç sonrası konuştuk. Benim eski oyuncum. Onu çok beğeniyorum. Çok çalışıyor ve geldiği nokta itibariyle takdir edilmesi gereken bir antrenör. Hem O’nu hem de Zalgiris’i tebrik ediyorum. Belgrad’da ilk maçı onlarla oynayacağız. Güzel zaman geçireceğimizi düşünüyorum.”

GERGİNLİK SONLANDI



Fenerbahçe Doğuş’un üst üste 4. kez Final Four biletini aldığı Baskonia serisinin 4. maçının sonunda yaşanan gerginlik tatlıya bağlandı. 3. maç sonrası Shengelia’nın Fenerbahçe benchine gelerek ‘Şimdi bizim zamanımız’ demesine içerleyen Kalinic, maç bittikten sonra Shengelia’ya aynı hareketi yaparak, ‘Saat kaç, biz Belgrad’a gidiyoruz’ diyerek adeta rövanşı almıştı. Fenerbahçe kafilesi maç sonrasında galibiyeti kutlamak için bir yemek organizasyonu yaptı. Kalinic ile gerginlik yaşayan Shengelia da mekandaydı. Yaklaşık 2 saat süren yemek sonrasında Shengelia önce Obradovic’in bulunduğu masaya giderek, herkesin elini sıktı ve tebrik etti. Daha sonra oyuncuların masasına gelerek “Bunu söylemek benim için kolay değil ama çok iyi oynadınız ve hak ettiniz” dedi. Kalinic de ayağa kalktı ve Gürcü oyuncuya sarıldı. Daha sonra oyun içinde gerginlik yaşadığı Vesely de Shengelia’ya sarıldı ve olay tatlıya bağlandı.

‘DEVLET DESTEĞİ ŞART’



Basketboldan Sorumlu Asbaşkan Ozan Balaban, “Bu başarılar sponsorluklarla kazanılıyor. Euroleague’de Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi iki Türk kulübü varken gidip Barcelona’ya sponsor olunması iyi bir şey değil” dedi. Balaban, “Kim olursa olsun, yurt dışında bayrağı dalgalandıran herkese devletin destek olması gerekiyor” şeklinde konuştu.