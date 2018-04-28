Fenerbahçe Doğuş’un da mücadele edeceği 18-20 Mayıs tarihlerindeki Turkish Airlines ( THY) Euroleague Final Four maçları için sarı lacivertli taraftarlar Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a akın edecek.
Yoğun talepler nedeniyle THY ve Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Belgrad gidiş dönüş bilet fiyatları da uçtu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, bilet fiyatları normal zamana göre Pegasus’un 5,THY’nin de 3 katına kadar çıkarak 3 bin 200 lira'ya kadar yükseldi.
THY İstanbul-Belgrad-İstanbul karşılıklı uçuşlarına toplam 5 ek sefer koyarken bazı seferlerine de Airbus 330 tipi geniş gövdeli uçaklar tahsis etti. Talepler nedeniyle tur şirketleri de özel turlar düzenlerken turların birçoğunda kontenjanlar doldu
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de Baskonia'yı 83-92 mağlup etti ve seride üçüncü galibiyetini elde ederek Final Four'a kalmaya hak kazandı.
Sarı lacivertli takım üst üste 4’üncü kez Dörtlü Finale kalarak tarih yazarken dev turnuvada olmak için binlerce taraftar da Belgrad’a gidecek.
Final Four 18 Mayıs'taki yarı final maçları ile start alacak ve 20 Mayıs tarihindeki üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.Birçok taraftar da Belgrad’ta hem maç izlemek hem de tatil yapmak için tur şirketlerinin kapısını çalmaya başladı.
THY HEM 5 EK SEFER KOYDU HEM DE UÇAK TİPLERİNİ BÜYÜTTÜ
Günde 2 sefer Belgrad’a uçan THY kente karşılıklı olarak toplam 5 ek sefer yapacak.Maçların başlamasından bir gün önce 17 Mayıs tarihinde THY Belgrad’a 4 kez uçacak.
Bunun yanı sıra bazı seferlerinde de uçak tiplerini genişleterek Airbus 330 tipi geniş gövdeli uçakları tahsis etti. Taraftarlar, İstanbul'dan THY dışında Belgrad’a,Pegasus Havayolları ile de uçacak.
BİLET FİYATLARI ARTTI
Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle THY ve Pegasus Havayolları’nın bir saat 40 dakikalık uçuş süreli İstanbul-Belgrad karşılıklı uçuşlarında bilet fiyatları dikkat çekici rakamlara ulaştı.
Maçlardan bir gün önce olan 17 Mayıs gidiş ve maçların bitişinden bir gün sonra 21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'dan Belgrad’a THY'nin bilet fiyatları gidiş-dönüş 3 bin 200 lira'ya kadar çıktı. THY ile maç tarihleri dışında bin lira’ya bilet bulmak mümkün.
PEGASUS’UN BİLET FİYATI 5 KATINA ÇIKTI
Pegasus Havayolları’nın da 18-21 Mayıs uçuşlarında bilet fiyatları 3 bin lira’ya çıktı. Pegasus ile maç tarihleri dışında da 582 lira’ya da bilet bulunabiliyor.
Uçuşlarda ilerleyen günlerde yer kalmaması bekleniyor. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ünlüler ve iş insanları da tarifeli seferler dışında özel iş jetlerle de İstanbul'dan Belgrad’a uçacak.
TUR ŞİRKETLERİNİN MAÇ TURLARINA DA YOĞUN İLGİ
Acentalar taraftarlar için maç bileti dahil ve bilet hariç özel turlar da düzenlerken turların birçoğu doldu. 3 gece 4 gün 3 yıldızlı otellerde maç bileti hariç Belgrad turları 2 bin 800 lira’dan başlıyor. 4 yıldızlı konaklamada maç bileti dahil 5 gün 4 geceli turlar ise 1290 euro’dan başlıyor.
Belgrad'da düzenlenecek F4 organizasyonunda fan zone ise tarihi Kalemegdan Kalesi'nde kurulacak ve binlerce taraftarı ağırlayacak.
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