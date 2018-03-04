FENERBAHÇE DOĞUŞ: 80 - GALATASARAY ODEABANK: 60

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Erşan Kartal, Ozan Çakar, Mehmet Şahin

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 7, Melih Mahmutoğlu 7, Guduric 7, Melli 6, Ahmet Düverioğlu 21, Egehan Arna, Nunnally 3, Vesely 4, Ali Muhammed 6, Datome 15, Sinan Güler 4, Barış Hersek

GALATASARAY ODEABANK: Taylor 3, Hardy 23, Caner Topaloğlu 2, Summers 11, Hendrix 8, Juskevicius 4, Mehmet Yağmur, Ege Arar 2, Renfroe 7, Göksenin Köksal

1. PERİYOT: 18-13

DEVRE: 37-31

3. PERİYOT: 56-51

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Pota altından Hendrix ve Summers ile sayılar bulan Galatasaray Odeabank, 3. dakikayı 4-2 üstün geçti. Taylor'ın sportmenlik dışı faulü sonrası Vesely ve Guduric ile basketler bulan, skoru lehine çeviren Fenerbahçe Doğuş, 6. dakika içinde farkı 5'e çıkardı: 11-6. Çeyreğin kalan bölümünde üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 18-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Juskevicius ve Summers ile hızlı hücumlardan sayılar bulan Galatasaray Odeabank'a Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed ile karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, 14. dakikayı 28-19 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Melli'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 16. dakikanın içinde farkı çift hanelere çıkardı: 35-24. Galatasaray Odeabank, Summers ve Hendrix'in pota altından bulduğu sayılarla farkı tek hanelere indirse de Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 37-31 önde gitti.

İkinci yarıya Hardy ve Hendrix'in sayılarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, 25. dakika içinde farkı 2 sayıya kadar düşürdü: 43-41. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 56-51 üstün girdi.

Son çeyrekte Fenerbahçe Doğuş, farkı açmaya başladı. Ahmet Düverioğlu ve Sinan Güler'in sayılarıyla 32. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıyan (62-51) sarı-lacivertliler, Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle bitime 4 dakika kala skoru 71-54'e getirdi. Fenerbahçe Doğuş, son bölümünü daha da rahat oynadığı derbiyi 80-60 galip bitirdi.