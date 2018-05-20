İlk Periyot Oynanıyor | FENERBAHÇE DOĞUŞ 5-2 REAL MADRID

SAAT: 21.00

SALON: Stark Arena

YAYIN: beIN HABER

Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş, Avrupa basketboluna bir kez daha damga vurmak için Sırbistan’ın başkent Belgrad’da parkeye çıkıyor... Üst üste 4. Final-Four’unda, art arda 3. finalinde son şampiyon apoletiyle mücadele edecek Sarı-Lacivertliler, Stark Arena’da TSİ 21.00’de başlayacak nefes kesecek mücadelede CSKA Moskova’yı safdışı bırakan İspanyol devi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

Boğa’yı sahaya sererek Türk spor tarihine yine adını altın harflerle yazdırmak isteyen Fenerbahçe, bununla birlikte Real Madrid’i bir kez daha devirmeyi planlıyor. Kanarya, tarihindeki ilk Final-Four’unda İspanya’da rakibine yarı finalde 96-87 kaybetmişti. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon ise rakibini İstanbul’daki yarı finalde devirip ardından da şampiyonluğa uzanmıştı.

TEK RAKİBİ REAL MADRİD



Final maçı aynı zamanda bu organizasyonu en fazla kazanan başantrenörle, en fazla şampiyon olan takımın mücadelesine

sahne olacak. Tecrübeli başantrenör Obradovic bu kupayı tıpkı Real Madrid gibi 9 kez kazandı. Fenerbahçe şampiyon olması durumunda Obradovic’in kupa sayısı, bu organizasyonu en fazla kazanan Real Madrid’i geçecek. Obradovic, ayrıca Euroleague’i 1995 yılında Real Madrid’le müzesine götürmüştü. Bu kupayı hiçbir takımla üst üste iki sezon kazanamayan

Sırp başantrenör, bu alanda da ilki başarmak istiyor.

16. BULUŞMA



İki takım bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak. THY Euroleague’de daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid’in 8-7’lik üstünlüğü bulunuyor. Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti.

5 İSİM İLK KEZ

Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alan 5 oyuncu, kariyerlerindeki ilk Euroleague zaferini kazanmaya çalışacak. Fenerbahçe Doğuş’a sezon başı katılan Jason Thompson, Nicola Melli, Brad Wanamaker, Marko Guduric ve Sinan Güler Sarı-Lacivertliler’in kupayı kaldırması durumunda kariyerlerinde bir ilk yaşayarak Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşayacak.

HEDEF AVRUPA'DA 10. KUPA

Fenerbahçe, basketbolda Türkiye’ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak. Sarı-Lacivertli takım, Avrupa’nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını tekrar kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından bir kez daha imza atacak. Geçen sezon ilk Euroleague zaferini Fenerbahçe’yle yaşayan Türkiye’ye, daha önce Anadolu Efes 1996’da Koraç Kupası’nı, Beşiktaş 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası’nı getirdi. ULEB Avrupa Kupası’nı ise Galatasaray Odeabank 2015-2016, Darüşşafaka ise bu sezon Türkiye’ye getirdi. Kadın basketbolunda ise Galatasaray 2009 ve 2018’de FIBA Avrupa

Kupası’nı, 2014’te ise FIBA Avrupa Ligi’ni elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise geçen sezon Türkiye’ye FIBA Avrupa Kupası’nı getirdi.

BU SEZON 3. KUPA OLACAK



Fenerbahçe Doğuş'un final maçından istediği şekilde ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon üçüncü Avrupa kupasına kavuşacak. Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ise FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Sarı-lacivertliler finali kazanması durumunda erkeklerde Avrupa'nın iki büyük kupası da (THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası) Türkiye'nin olacak.

REAL MADRİD BU SEFER FİNALDE RAKİP

Fenerbahçe Doğuş, 4. kez yer aldığı Dörtlü Final'de 3. defa Real Madrid'le karşılaşacak. Tarihindeki ilk kez 2014-2015'te katıldığı Dörtlü Final'de sarı-lacivertliler, ilk maçta Real Madrid'le karşılaşmış ve rakibine yenilerek finale çıkamamıştı.

Geçen sezon İstanbul'daki Dörtlü Final'de de bu iki takım ilk maçta karşı karşıya geldi. Bu sefer rakibini yenerek finale çıkan taraf sarı-lacivertliler olmuştu. Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid kozlarını bu sefer de finalde paylaşacak.

REAL MADRİD 18. KEZ FİNALDE

Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid, tarihinde 18. kez bu kulvarda finale kaldı. Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan takım olan Real Madrid, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamladı. Real Madrid, 8 final maçını ise kaybetti.

10. ZAFERİNİ ÜLKESİNDE KOVALAYACAK

Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 10. Avrupa Ligi zaferini ülkesi Sırbistan'da almaya çalışacak. Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Panathinaikos Superfoods'la 5, Partizan, Badalona, Real Madrid ve Fenerbahçe'yle ise birer kez mutlu sona ulaştı.

OBRADOVİC SADECE 2 KEZ FİNAL KAYBETTİ

Obradovic'in başında olduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde yer aldıkları 11 finalin sadece ikisini kaybetti. Toplamda 23. sezonunda 17. kez Dörtlü Final'de yer alan Obradovic, daha önce takımlarıyla 11 defa finale çıkma başarısı gösterdi. Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında Maccabi Tel Aviv'e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı. Tecrübeli başantrenör 2015-2016 sezonunda ise Fenerbahçe'yle finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olmuştu.

Başantrenör Zelkjo Obradovic'in kariyerinde Avrupa Ligi'ni kazandığı final maçları şöyle:

Yıl Düzenlenen şehir Çalıştırdığı takım Rakip Skor 1992 İstanbul Partizan Badalona 71-70 1994 Tel Aviv Badalona Olympiakos 59-57 1995 Zaragoza Real Madrid Olympiakos 73-61 2000 Selanik Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 73-67 2002 Bologna Panathinaikos Virtus Bologna 89-83 2007 Atina Panathinaikos CSKA Moskova 93-91 2009 Berlin Panathinaikos CSKA Moskova 73-71 2011 Barcelona Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 78-70 2017 İstanbul Fenerbahçe Olympiakos 80-64

OBRA KARİYERİNDE İLK PEŞİNDE

Obradovic, başarılarla dolu kariyerine bir ilki Fenerbahçe Doğuş'la yaşamaya çalışacak. Sırp başantrenör, bu kupayı hiçbir takımla üst üste 2 sezon kazanma başarısı yakalayamadı. Kariyerinde ilk kez bu kulvarda ülkesinde boy gösteren Obradovic, sarı-lacivertlileri finalde zafere taşıması halinde bir ilk daha yaşayacak.

Sırp başantrenör daha önce iki farklı takımla üst üste şampiyon olmuştu. Obradovic, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda iki yıl üst üste Avrupa'nın zirvesinde yer almıştı.

OBRADOVİC'İN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Doğuş Coachu Zeljko Obradovic, dev final öncesinde yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlara bakınca, sağlıklı bir noktadayız. Geçen sezon ilk kez kazandık. Sonra aramızda şunu konuştuk; önemli 3 oyuncumuzu kaybetmemize rağmen yeni oyuncularla tekrar kazanmalıyız. Basketbol tarihinde çok ciddi bir ismi olan Real Madrid’e karşı oynayacağız. Her şey yazın başlıyor aslında. Orada yaptığımız hazırlıklar ve planlar bizi buraya getiriyor. İstediğimiz noktaya geldiğimize göre her şey yolunda gitti. Rekabetçi bir takımımız var. Çok üst düzeyde basketbol oynarsanız finale kalabilirsiniz. Oyuncularımız sayesinde buradayız. Ayrıntılar konusunda başarılı olursak sahadan mutlu ayrılırız” dedi.

Kendi ülkesinde final oynamanın olağanüstü bir duygu olduğunu vurgulayan Obradovic, “Burada geçirdiğim her dakika keyifli. Burası benim memleketim” ifadelerini kullandı.

STARK ARENA

Dörtlü Final maçlarının oynanacağı Stark Arena, 2004 yılında hizmete girdi. Spor ve kültür organizasyonları için planlanan 48 bin metrekarelik Stark Arena'nın yapımı yaklaşık 70 milyon avro'ya mal oldu. Eski adlarıyla Belgrad Arena ve Kombank Arena olarak da bilinen salon, 2005 yılında Yunanistan'ın şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 18 bin kişi kapasitesi bulunan, 70 locaya sahip salonda 2009 yılında oynanan THY Avrupa Ligi maçında seyirci rekoru kırıldı. O dönem Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile Partizan arasındaki mücadeleyi tribün düzenlemesiyle 22 bin 567 kişi takip etti. Stark Arena, 2005 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, 2016 Avrupa Sutopu Şampiyonası, 2016 UEFA Futsal Şampiyonası ve 2017 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası gibi çok sayıda büyük organizasyonlarının da ev sahipliğini üstlendi.

FENERBAHÇE - REAL MADRİD MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

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