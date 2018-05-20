Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş, Avrupa basketboluna bir kez daha damga vurmak için bugün Sırbistan’ın başkent Belgrad’da parkeye çıkıyor... Üst üste 4. Final-Four’unda, art arda 3. finalinde son şampiyon apoletiyle mücadele edecek Sarı-Lacivertliler, Stark Arena’da TSİ 21.00’de başlayacak nefes kesecek mücadelede CSKA Moskova’yı safdışı bırakan İspanyol devi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.
TSİ 18.00’de ise üçüncülük maçında yarı finalin kaybedenleri CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas, kürsü tesellisi için sahaya çıkacak. Boğa’yı sahaya sererek Türk spor tarihine yine adını altın harflerle yazdırmak isteyen Fenerbahçe, bununla birlikte Real Madrid’i bir kez daha devirmeyi planlıyor. Kanarya, tarihindeki ilk Final-Four’unda İspanya’da rakibine yarı finalde 96-87 kaybetmişti. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon ise rakibini İstanbul’daki yarı finalde devirip ardından da şampiyonluğa uzanmıştı.
FENERBAHÇE DOĞUŞ - REAL MADRID
SAAT: 21:00
SALON: Stark Arena
YAYIN: beIN SPORTS Haber
16. BULUŞMA
Bugün finalde karşılaşacak iki takım bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak. THY Euroleague’de daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid’in 8-7’lik üstünlüğü bulunuyor. Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti.
HEDEF AVRUPA'DA 10. KUPA
Fenerbahçe, basketbolda Türkiye’ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak. Sarı-Lacivertli takım, Avrupa’nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını tekrar kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından bir kez daha imza atacak. Geçen sezon ilk Euroleague zaferini Fenerbahçe’yle yaşayan Türkiye’ye, daha önce anadolu Efes 1996’da Koraç Kupası’nı, Beşiktaş 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası’nı getirdi. ULEB Avrupa Kupası’nı ise Galatasaray Odeabank 2015-2016, Darüşşafaka ise bu sezon Türkiye’ye getirdi. Kadın basketbolunda ise Galatasaray 2009 ve 2018’de FIBA Avrupa Kupası’nı, 2014’te ise FIBA Avrupa Ligi’ni elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise geçen sezon Türkiye’ye FIBA Avrupa Kupası’nı getirdi.
TEK RAKİBİ REAL MADRID!
Final maçı aynı zamanda bu organizasyonu en fazla kazanan başantrenörle, en fazla şampiyon olan takımın mücadelesine sahne olacak. Tecrübeli başantrenör Obradovic bu kupayı tıpkı Real Madrid gibi 9 kez kazandı. Fenerbahçe şampiyon olması durumunda Obradovic’in kupa sayısı, bu organizasyonu en fazla kazanan Real Madrid’i geçecek. Obradovic, ayrıca Euroleague’i 1995 yılında Real Madrid’le müzesine götürmüştü. Bu kupayı hiçbir takımla üst üste iki sezon kazanamayan Sırp başantrenör, bu alanda da ilki başarmak istiyor.
DEV EKRANLARDA FİNAL HEYECANI
Türkiye’nin birçok bölgesinde yarı finalde olduğu gibi finalde de dev ekranlarda Sarı-Lacivert coşku yaşanacak. Belediyeler, düzenledikleri organizasyonlarla meydanlara dev ekranlar kurup Fenerbahçe Doğuş’un Real Madrid ile karşılaşacağı şampiyonluk mücadelesini yayınlayacak.
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