Tahicnioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı geldi çattı! Seride 3-1 önde bulunan Fenerbahçe Doğuş, evinde TOFAŞ'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda bir kez daha şampiyon olacak. Ligde son iki sezonun şampiyonu olan Fenerbahçe Doğuş, maçtan zaferle ayrılması durumunda ligdeki 9. şampiyonluğunu elde edecek. Maçtan TOFAŞ'ın galip ayrılması durumunda ise seri 6. maça uzayacak. Serinin ilk iki maçını 103-63 ve 86-78'lik skorlarla evinde Fenerbahçe Doğuş kazanırken, üçüncü maçı sahasında 91-88 üstün bitiren TOFAŞ, taraftarı önündeki ikinci maçta rakibine 95-77 yenildi.

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 13 - TOFAŞ: 8

(İlk periyot oynanıyor...)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

SAAT: 21:00

YAYIN: beIN SPORTS 3

FENERBAHÇE, 9. ŞAMPİYONLUKTAN BİR ADIM UZAKTA!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ'a karşı 3-1 üstün durumda bulunan Fenerbahçe Doğuş, rakibini bir kez daha yenmesi durumunda sezonu şampiyon tamamlayacak.

Ligde son 2 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli ekip, serinin beşinci maçında TOFAŞ'a üstünlük sağlaması halinde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu şampiyonluğuna ulaşacak. Fenerbahçe Doğuş, ligi zirvede tamamlaması halinde tarihinde ilk kez üst üste 3 şampiyonluk yaşayacak. Tarihinde 2 şampiyonluğu bulunan TOFAŞ ise seriyi uzatmak için ter döküyor.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunı 30 maçta aldığı 27 galibiyet 3 mağlubiyetle lider tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, play-off'ta çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Basketbol'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında zorlanmadı ve 81-66 ile 77-54'lük skorlarla 2-0'lık skora ulaşarak yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Doğuş, play-off yarı finalinde Banvit'le eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 86-81 kazanırken ikinci maçta zorlandı. Uzatmalara giden mücadeleden 98-93'lük skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe Doğuş oldu. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da elde ettiği 2-0'lık avantajı, deplasmana da taşıdı ve serinin 3. maçında Banvit'i 84-73 mağlup ederek finale yükseldi.

TOFAŞ, TARİHİNİN EN İYİ BAŞLANGICINI YAPMIŞTI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne hızlı bir giriş yapan ve ilk 10 hafta rakiplerine boyun eğmeyen TOFAŞ, Orhun Ene yönetiminde kulüp tarihinin en iyi başlangıcına imza atmıştı. Bursa temsilcisi, normal sezonun 11. haftasında Fenerbahçe Doğuş karşısında namağlup unvanını kaybetmişti.

Normal sezonu 24 galibiyet, 6 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ, play-off'ta çeyrek finalde Eskişehir Basket'le eşleşti. İlk maçta rakibine 85-58'lik üstünlük kuran TOFAŞ, ikinci maçta zorlansa da kazanmayı başardı. Bursa temsilcisi, uzatmalara giden maçta 99-98'lik skorla kazanmayı başardı ve yarı finalde Anadolu Efes'le eşleşti.

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes'i ilk iki maçta mağlup eden TOFAŞ, üçüncü maçta rakibine deplasmanda 94-88'lik skorla yenildi. 4. maçta yine deplasmanda oynayan TOFAŞ, rakibini 76-70 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

İLK ŞAMPİYONLUK 1990-91 SEZONUNDA

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı.

Ardından 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşıp, kulübün 100. yılında bu hasretine son verdi. Sarı-lacivertli ekip, 2007-2008 sezonunda da şampiyon olup, tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı.

Efes Pilsen'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Sports Arena'daki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez şampiyon olarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonu play-off final serisinde Anadolu Efes'i 4-2 geçerken, geride kalan sezonda ise play-off final serisinde Beşiktaş Sompo Japan'a 4-0 üstünlük sağlayarak 8'inci şampiyonluğunu kazandı.

REKOR ANADOLU EFES'TE

Türk basketbolunun erkeklende en üst ligi olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonluk rekoru, 13 kez bu başarıyı elde eden Anadolu Efes'in elinde.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, 9 sezondur şampiyonluğa hasret kaldı.

Şampiyon takımlar sıralamasında Anadolu Efes'in ardından ikinci sırayı 8'er şampiyonlukla Eczacıbaşı ve Fenerbahçe Doğuş paylaşıyor. Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı halen sıralamanın üstlerinde yerini korurken, Fenerbahçe Doğuş, bu sezon ipi göğüslemesi durumunda 9 şampiyonluk sahibi olarak ikinci sırada tek başına yer alacak ve Anadolu Efes ile arasındaki farkı azaltacak.

Ligde Galatasaray Odeabank ve İTÜ'nün 5'er, Ülkerspor'un 4, Beşiktaş Sompo Japan, TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka'nın 2'şer, Muhafızgücü ile Altınordu'nun ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.