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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar transferde de rekabet yaşanıyor! Arda Turan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklayan Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşanabilir! HABERTURK.COM'un edindiği bilgilere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın isteği üzerine sarı-lacivertlilerin gündemine Emre Belözoğlu geldi. Fenerbahçe'de asbaşkan Ali Yıldırım Emre ve Hasan Çetinkaya ise transfer için görüşmelere başladı.

Başakşehirli yöneticiler, şampiyonluk yolunda kaptanları Emre Belözoğlu'nu göndermek istemiyor fakat Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitme isteği bu transferi sarı lacivertli ekibin lehine çeviriyor. Emre Belözoğlu konusuyla ilgili Arda Turan transferinin resmileşmesinden sonra sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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