Fenerbahçe Galatasaray derbisi

20 Ekim Cuma günü Borsa İstanbul’daki hisse senedi kapanış fiyatları itibarıyla Fenerbahçe’nin piyasa değeri 271 milyon dolar seviyesinde. Galatasaray ise borsadaki 259 milyon dolarlık piyasa değeri ile derbiye çıkacak. İki kulüp arasında 12 milyon dolarlık piyasa değeri farkı bulunuyor.

EN DEĞERLİSİ BEŞİKTAŞ

Gazete Habertürk'ün haberine göre, cuma kapanışlarına göre Fenerbahçe’nin piyasa değeri, Galatasaray’a göre yüzde 4.7 daha yüksek. İki kulübün piyasa değeri o kadar yakın ki, derbiden çıkacak sonuca göre borsadaki sıralama da değişebilir.

Analistlere göre eğer Galatasaray kazanır ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakırsa, Galatasaray’ın borsadaki piyasa değeri Fenerbahçe’yi geçebilir. Tam tersi olması durumunda ise Fenerbahçe, borsadaki spor liginde Beşiktaş’ın 294 milyon dolarlık piyasa değerine bir adım daha yaklaşabilir.