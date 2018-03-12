Fenerbahçe- Galatasaray maçına doğru heyecan artıyor! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbi öncesinde İddaa, maçın oranlarını belirledi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 12, 2018

Kadıköy'de tam 19 senedir Galatasaray'a kaybetmeyen Fenerbahçe, bu hafta sonu oynanacak olan derbide de favori durumda. İddaa maçı Fenerbahçe'nin kazanmasına 2,00 oran verirken beraberliğin oranını 3,10 olarak belirledi. Galatasaray için ise 2,65'lik oran açıldı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Fenerbahçe, derbinin biletlerini satışa çıkardı. Derv derbi için en düşük bilet 87 TL'den satışa çıkarılırken en yüksek bilet ise 430 lira olarak belirlendi.

GALATASARAY'DAN KRİTİK HAMLE!

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, derbi öncesindeki son idmanın 16 Mart Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da taraftarlara açık gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 13-16 Mart tarihlerinde İstanbul'daki GS Store mağazalarından en az 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarların antrenmanı tribünden takip edebileceği belirtildi.

Yine aynı tarihlerde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı gişesinden Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu bileti alan taraftarların da antrenmanı izleyebileceği aktarıldı.

Kombine sahibi Galatasaray taraftarının da antrenmanı takip etme hakkına sahip olacağı kaydedildi.