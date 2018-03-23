Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile hazırlık karşılaması yapacak Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe takımı Bolu'ya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda bu akşam oynanacak hazırlık maçı için kentte gelen sarı- lacivertli ekibi, taraftarlar otel girişinde coşkuyla karşıladı.

Sporseverler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çiçek verirken futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.