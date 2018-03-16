Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle Kadıköy'de 55. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 54 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 16 maçta eşitlik bozulmadı.
Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.
LİG MAÇLARI
İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 34 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 6 derbi de berabere sonuçlandı.
Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 32 gol attı.
FENERBAHÇE SADECE 3 MAÇTA GOL ATAMADI
Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece 3'ünde gol atamadı.
Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 54 maçın 51'inde Kadıköy'de en az 1 gol atarken, 3 kez beşer, 1 kez de 6 gol kaydetti.
Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 54 maçın 38'inde gol attı, 16'sında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez dörder gol atma başarısını gösterdi.
YALNIZCA 3 MAÇ GOLSÜZ BİTTİ
İki takım arasında Kadıköy'de yapılan maçların sadece 3'ü golsüz bitti.
Kadıköy'de geride kalan 54 maçtan 51'inde 0-0'lık sonuca rastlanmadı, sadece 3 Şubat 2008'deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu ile 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki lig maçları golsüz sonuçlandı.
GALATASARAY SON 21 MAÇTA GALİP GELEMEDİ
Galatasaray, deplasmanda 18 yılı aşkın süredir resmi maç kazanamıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.
Galatasaray, bu süre içinde Kadıköy'deki beraberliklerinden 2'sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 18 lig maçından 14'ünü yitirdi, 4 beraberlik alabildi.
İki takım arasında Kadıköy'deki son 21 maçtan 15'ini Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu süredeki 43 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.
Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 21 resmi maç şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Sonuç (FB-GS)
|07.02.2001
|Türkiye Kupası
|4 - 4
|06.05.2001
|Süper Lig
|2 - 1
|16.02.2002
|Süper Lig
|1 - 0
|06.11.2002
|Süper Lig
|6 - 0
|29.02.2004
|Süper Lig
|2 - 1
|22.05.2005
|Süper Lig
|1 - 0
|08.03.2006
|Türkiye Kupası
|2 - 1
|22.04.2006
|Süper Lig
|4 - 0
|03.12.2006
|Süper Lig
|2 - 1
|08.12.2007
|Süper Lig
|2 - 0
|03.02.2008
|Türkiye Kupası
|0 - 0
|09.11.2008
|Süper Lig
|4 - 1
|25.10.2009
|Süper Lig
|3 - 1
|24.10.2010
|Süper Lig
|0 - 0
|17.03.2012
|Süper Lig
|2 - 2
|12.05.2012
|Süper Lig
|0 - 0
|12.05.2013
|Süper Lig
|2 - 1
|10.11.2013
|Süper Lig
|2 - 0
|08.03.2015
|Süper Lig
|1 - 0
|25.10.2015
|Süper Lig
|1 - 1
|20.11.2016
|Süper Lig
|2 - 0
DERBİDE SON 15 DAKİKAYA DİKKAT
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından daha hareketli geçiyor.
Ülker Stadı'nda şampiyonluk yarışında iki takım adına da kritik öneme sahip olan derbi öncesinde, iki takımın da Süper Lig'de en fazla golü müsabakaların son 15 dakikalarında kaydetmesi dikkati çekiyor.
Ligin geride kalan 25 haftasındaki maçlarının son 15 dakikalık bölümlerinde Fenerbahçe, 11 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.
Galatasaray ise müsabakaların son 15 dakikalık periyodunda 15 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 7 gole engel olamadı.
FENERBAHÇE SON YARIM SAATTE COŞUYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 49 golün 20'sini müsabakaların son yarım saatlik diliminde buldu.
En fazla gol attığı dönemi 76. dakikadan sonra yaşayan sarı-lacivertliler, bu sürede rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Fenerbahçe, karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde kalesindeki 7 golü engelleyemedi.
Sarı-lacivertliler, 9 kez rakip ağları sarstığı 61 ile 75. dakikalar arasında 3 gol yedi.
Müsabakaların ilk 15 dakikasında 6 gol atıp, 4 gol yiyen sarı-lacivertliler, 16-30 dakika aralığında rakip filelere gönderdiği 7 gol karşılığında kalesinde hiç gol görmedi.
Fenerbahçe, sekizer gol attığı 31 ile 45 dakika aralığında 7, 46 ile 60 dakika aralığında 9 kez topu ağlarından çıkardı.
FENERBAHÇE'DE GOLLERİN DAĞILIMI
Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:
|Dakika aralığı
|Attığı gol
|Yediği gol
|1 - 15
|6
|4
|16 - 30
|7
|0
|31 - 45
|8
|7
|46 - 60
|8
|9
|61 - 75
|9
|3
|76 - 90
|11
|7
Galatasaray, devrelerin son 15 dakikasında atıyor
Galatasaray, bu sezon lig maçlarında devrelerin son 15 dakikalarında attığı gollerle dikkati çekiyor.
Bu sezonun geride kalan bölümünde rakip fileleri 61 kez havalandıran Galatasaray, bu gollerin 29'unu devrelerin son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti.
Maçların son 15 dakikasında 15 kez rakip ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 31 ile 45 dakika aralığında 14 kez gol sevinci yaşadı.
En az golü maçların ilk 15 dakikasında 6 kez ile atan Galatasaray, 16-30 ve 46-60 dakika aralıklarında dokuzar, 61-75 dakika aralığında ise 8 gol kaydetti.
Galatasaray, en az golü 2 kez ile 61-75 dakika aralığında yerken, en fazla golü 7 kez ile son 15 dakikalık periyotta kalesinde gördü.
GALATASARAY'DA GOLLERİN DAĞILIMI
Galatasaray'ın Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şöyle:
|Dakika aralığı
|Attığı gol
|Yediği gol
|1 - 15
|6
|3
|16 - 30
|9
|5
|31 - 45
|14
|5
|46 - 60
|9
|6
|61 - 75
|8
|2
|76 - 90
|15
|7
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.