Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle Kadıköy'de 55. kez karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 54 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 16 maçta eşitlik bozulmadı.



Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.



LİG MAÇLARI

İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 34 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 6 derbi de berabere sonuçlandı.



Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 32 gol attı.



FENERBAHÇE SADECE 3 MAÇTA GOL ATAMADI

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece 3'ünde gol atamadı.



Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 54 maçın 51'inde Kadıköy'de en az 1 gol atarken, 3 kez beşer, 1 kez de 6 gol kaydetti.



Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 54 maçın 38'inde gol attı, 16'sında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez dörder gol atma başarısını gösterdi.



YALNIZCA 3 MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan maçların sadece 3'ü golsüz bitti.



Kadıköy'de geride kalan 54 maçtan 51'inde 0-0'lık sonuca rastlanmadı, sadece 3 Şubat 2008'deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu ile 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki lig maçları golsüz sonuçlandı.



GALATASARAY SON 21 MAÇTA GALİP GELEMEDİ

Galatasaray, deplasmanda 18 yılı aşkın süredir resmi maç kazanamıyor.



Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.



Galatasaray, bu süre içinde Kadıköy'deki beraberliklerinden 2'sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 18 lig maçından 14'ünü yitirdi, 4 beraberlik alabildi.



İki takım arasında Kadıköy'deki son 21 maçtan 15'ini Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu süredeki 43 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.



Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 21 resmi maç şöyle:





Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS) 07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 20.11.2016 Süper Lig 2 - 0

DERBİDE SON 15 DAKİKAYA DİKKAT

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından daha hareketli geçiyor.



Ülker Stadı'nda şampiyonluk yarışında iki takım adına da kritik öneme sahip olan derbi öncesinde, iki takımın da Süper Lig'de en fazla golü müsabakaların son 15 dakikalarında kaydetmesi dikkati çekiyor.



Ligin geride kalan 25 haftasındaki maçlarının son 15 dakikalık bölümlerinde Fenerbahçe, 11 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.



Galatasaray ise müsabakaların son 15 dakikalık periyodunda 15 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 7 gole engel olamadı.



FENERBAHÇE SON YARIM SAATTE COŞUYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 49 golün 20'sini müsabakaların son yarım saatlik diliminde buldu.



En fazla gol attığı dönemi 76. dakikadan sonra yaşayan sarı-lacivertliler, bu sürede rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Fenerbahçe, karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde kalesindeki 7 golü engelleyemedi.



Sarı-lacivertliler, 9 kez rakip ağları sarstığı 61 ile 75. dakikalar arasında 3 gol yedi.



Müsabakaların ilk 15 dakikasında 6 gol atıp, 4 gol yiyen sarı-lacivertliler, 16-30 dakika aralığında rakip filelere gönderdiği 7 gol karşılığında kalesinde hiç gol görmedi.



Fenerbahçe, sekizer gol attığı 31 ile 45 dakika aralığında 7, 46 ile 60 dakika aralığında 9 kez topu ağlarından çıkardı.



FENERBAHÇE'DE GOLLERİN DAĞILIMI

Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:

Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol 1 - 15 6 4 16 - 30 7 0 31 - 45 8 7 46 - 60 8 9 61 - 75 9 3 76 - 90 11 7

Galatasaray, devrelerin son 15 dakikasında atıyor



Galatasaray, bu sezon lig maçlarında devrelerin son 15 dakikalarında attığı gollerle dikkati çekiyor.



Bu sezonun geride kalan bölümünde rakip fileleri 61 kez havalandıran Galatasaray, bu gollerin 29'unu devrelerin son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti.



Maçların son 15 dakikasında 15 kez rakip ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 31 ile 45 dakika aralığında 14 kez gol sevinci yaşadı.



En az golü maçların ilk 15 dakikasında 6 kez ile atan Galatasaray, 16-30 ve 46-60 dakika aralıklarında dokuzar, 61-75 dakika aralığında ise 8 gol kaydetti.



Galatasaray, en az golü 2 kez ile 61-75 dakika aralığında yerken, en fazla golü 7 kez ile son 15 dakikalık periyotta kalesinde gördü.



GALATASARAY'DA GOLLERİN DAĞILIMI

Galatasaray'ın Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şöyle:

Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol 1 - 15 6 3 16 - 30 9 5 31 - 45 14 5 46 - 60 9 6 61 - 75 8 2 76 - 90 15 7