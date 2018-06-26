Fenerbahçe’de yeni sezonda İsmail Köybaşı kadroda düşünülmüyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre, oyuncunun özellikle Anadolu takımlarından birçok teklif alması sebebiyle satışına sıcak bakıldığı ve yerine başka bir sol bek alınmasının gündemde olduğu öğrenildi. Sol bek arayışlarını sürdüren sportif direktör Comolli, 6 sezondur Sarı-Lacivertli formayı giyen Hasan Ali Kaldırım’ı ise takımda tutmayı planlıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER