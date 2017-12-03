Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle - Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta?

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ CANLI ANLATIMI HTSPOR ARENA'DA...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

İyi başlayamadığı ligin son 2 haftasını kayıpsız geçerek çıkış yakalayan sarı-lacivertli ekip, kendisi gibi yükselişte olan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Fenerbahçe, ligde 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayarak çıkışa geçti. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, geride kalan 13 maçta topladığı 18 puanla haftaya 10. sırada girdi.

FENERBAHÇE: 0 - KASIMPAŞA: 0

(İlk yarı oynanıyor)

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Dirar, Aatif, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Alper

YEDEKLER: Kameni, Erten Ersu, Hasan Ali, Isla, Ozan Tufan, Van Persie, Neto, Valbuena, Ahmethan, Oğuz Kağan

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Veysel, Pavelka, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok

YEDEKLER: Neumayr, Kadem Burak Yaşar, Rangel, Onur, Burak Turan, Ahmed, Abdullah, Hakan, Hasan, Etoundi

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

STAT: Ülker

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Soldado, Mehmet Ekici, Jose (Fenerbahçe), Koita (Kasımpaşa)

CEZALILAR: Janssen (Fenerbahçe), Sadiku (Kasımpaşa)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

KANARYA YENİLMİYOR Fenerbahçe yaptığı son 3 resmi maçı galibiyetle tamamladı. Ligde Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor’u mağlup eden Fenerbahçe, kupada ise TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor’u yendi. Bunun yanı sıra Sarı-Lacivertliler Süper Lig’de 6 maçtır mağlup olmuyor.

FENERBAHÇE EVİNDE PAŞA'YA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yla Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi. Son olarak 28 Aralık 2009'da Kadıköy'de oynanan seyircisiz maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu müsabakadan sonra oynanan 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inde berabere kalmıştı.

Aykut Kocaman'dan oyuncularına: Sizden bencillik yapmanızı istemiyorum. Yakaladığımız her pozisyonu gole çevirmemiz lazım. Forvet sıkıntısını biliyorsunuz. Bunun için de fırsatları cömertçe harcamak işimize gelmez. İstediğimiz skora geç ulaşmak bizi strese sokar. Bu yüzden en basit şekilde gole gitmenizi istiyorum.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip ve taraftarının önünde bizi yenmek isteyecek. Ancak bizim de üst sıralarda olma hedefimiz var. Bizim için takım oyunu çok önemli. Oyunun iki bölgesinde de hata yapmamalıyız ve oradan da iyi bir sonuç alarak çıkışımızı sürdürmeliyiz

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Süper Lig'de geride kalan 13 haftada üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Roman Neustaedter, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE LİGDE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 6 maçtır mağlup olmuyor. Ligde son olarak 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 6 müsabakayı kaybetmedi. Fenerbahçe, söz konusu 6 maçlık bölümde Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını kazanırken, Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe, mağlubiyet yüzü görmediği son 6 lig maçında 12 gol atarken, rakiplerinin 6 golünü engelleyemedi.

29. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde 29. kez karşılaşıyor. İki ekip arasında geride kalan 28 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 65 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Fenerbahçe 5-1 galip geldi, ikinci yarıda Ülker Stadı'ndaki randevu golsüz bitti.

PAŞA 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 9 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 9 maçtan 8'ini yitirdi, birinde berabere kaldı. İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 28 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 28 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 14 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon 1. Maç 2. Maç

-------------- -------- ---------

1959-1960 1 - 1 4 - 1

1960-1961 3 - 0 3 - 0

1961-1962 4 - 3 3 - 2

1962-1963 0 - 0 2 - 0 (Beyaz Grup)

0 - 1 3 - 0 (Final Grubu)

1963-1964 3 - 0 2 - 0

2007-2008 2 - 1 3 - 0

2009-2010 1 - 3 1 - 0

2010-2011 6 - 2 2 - 0

2012-2013 0 - 2 3 - 1

2013-2014 3 - 2 2 - 1

2014-2015 3 - 0 2 - 0

2015-2016 1 - 0 3 - 1

2016-2017 5 - 1 0 - 0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Fenerbahçe olarak alınmıştır.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle