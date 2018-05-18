Fenerbahçe - Konyaspor sahaya çıkıyor

Fenerbahçe ve Konyaspor, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 69 puanlı Fenerbahçe 2. sırada bulunuyor, Konyaspor 36 puana sahip ve 15. sırada. Fenerbahçe, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Konyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 251 kodlu maçı oynayanlar; Fenerbahçe galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.00, Konyaspor galibiyet oranı 10.00. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Fenerbahçe son hafta oynanan Adanaspor maçında 1-3 kazandı.

Konyaspor, Galatasaray karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 39 gol attı ve 21 gol yedi.

Konyaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Konyaspor, 12 gol atarken 24 gol yedi.