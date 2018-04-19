Fenerbahçe'de derbi öncesinde kaptanlar kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’nda en son şampiyonluğu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-13 sezonunda Trabzonspor’u yenerek elde etmişti. O yıldan bu yana da kupayı alamadılar.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre bu durum, Beşiktaş maçı öncesinde Volkan ve Mehmet Topal tarafından futbolculara hatırlatılarak, “Çok iniş çıkış yaşadık. Ama şu son haftalarda yakaladığımız iyi hava bizi güzel bir finiş yapma imkanı doğuracak. Ligdeki iyi havayı kupa maçına da taşıyalım. Uzun süredir bu kupayı kazanamıyoruz. En son 2012- 13 sezonunda Aykut hoca ile bu kupayı kaldırmıştık. Önce Beşiktaş’ı, sonra da finaldeki rakibimizi devirip kupayı alalım ve hasrete son verelim” dediler.