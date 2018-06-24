Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu, tatilde kendisine ulaştırılan Fenerbahçe maçlarını izliyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Sarı-Lacivertliler’i Sportif Direktör Damien Comolli ile süre gelen 1 yıllık dirsek teması boyunca da takip eden Hollandalı teknik adam birlikte çalışacağı futbolcuları daha yakından tanımak için mesai harcıyor. Fenerbahçe’ye oynatmayı planladığı oyun anlayışına hangi oyuncuların uyumlu olduğunu, oyuncuların dikkat çekici özelliklerini inceleyen başarılı teknik adam, sezon açılana kadar aşama kaydediyor.

TELEFON TRAFİĞİ

Tatilini sürdüren Cocu, bir yandan da çalışmalarını sürdürürken transfer konusunda da özellikle Comolli ile sürekli telefon trafiğini sürdürüyor. Aynı zamanda Fenerbahçe’de görev yapmış Hollandalılar ile de görüşmeler gerçekleştiren Cocu, hem İstanbul hem Türkiye hem de Fenerbahçe ile ilgili bilgiler almayı ihmal etmiyor.

DERSİNE İYİ ÇALIŞIYOR



Teknik direktör Phillip Cocu’nun önümüzdeki sezon yardımcılığını yine PSV’de birlikte çalışacağı Weerden yapacak. Aykut Kocaman ile birlikte geçen sezon görev yapan hocalardan Ömerovic dışındaki tüm hocalar takımda kalacak. Bunun üzerine Cocu, yardımcılarıyla temasa geçerek bir rapor hazırlamalarını istedi. Tüm hocalar futbolcuların durumu ve geçen sezonki performanslarıyla ilgili olarak geniş kapsamlı bir çalışma yapıp Cocu’ya verecekler.