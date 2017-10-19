Fenerbahçe: ''Pass Kart ile TT Arena'ya giriş olmayacak''

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray deplasmanına gidecek taraftarlarına uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
''Profesyonel Futbol Takımımız, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. Hafta maçı kapsamında 22 Ekim 2017 Pazar günü saat 19:30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacaktır.
Karşılaşmaya yönelik İl Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Müsabaka günü taraftarlarımıza, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda tek geçişlik pass kart dağıtımı kesinlikle yapılmayacaktır. Taraftarlarımızın, daimi ve tek geçişlik kartlarını, stadımızın yanında bulunan Passolig gişelerinden temin etmeleri gerekmektedir. (Kenan Evren Lisesi bahçesi ve Şefik Bey Sokakta kurulacak olan gişeler)
Saat 13:00 itibariyle Recep Peker Caddesi, Kızıltoprak ışıklar mevkiinden Yoğurtçu Parkı’na kadar araç trafiğine kapatılacak ve güvenlik noktaları kurulacaktır. Taraftarlarımız, Passolig kartlarına yükledikleri biletleri, başka bir Passolig kartına transfer edemeyecek, Passolig kartlarında bilet yüklenmemiş olan taraftarlar otobüslere alınmayacaktır. Müsabakaya katılım gösterecek olan taraftarlarımızın, maç günü saat 14:00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde hazır olmaları gerekmektedir. Taraftarlarımızın bu noktada bilet kontrolleri ve üst aramaları yapılacak ve kulübümüz tarafından organize edilen otobüslerle 15:30 itibariyle toplu olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na hareket edilecektir.
Taraftarlarımız için organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimleri hasarın sorumlularını derhal tespit edecek ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kendilerine işlem yapılacaktır. Otobüslerde oluşabilecek hasarları yapanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem yapılacaktır. Konuyla ilgili Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda takımımızı destekleyecek olan taraftarlarımızdan hassasiyet bekliyor, Fenerbahçe taraftarına yakışır bir tutum sergilemelerini ve takımımızı maçın hiçbir anında yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz.''
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