Fenerbahçe’de tarihi seçim için geri sayıma geçilirken, süreç sona yaklaştıkça heyecan da gerilim de artıyor.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Demeç savaşları her geçen gün daha da sertleşirken, sadece Sarı-Lacivertliler’de değil tüm Türkiye’de eşi benzeri olmayan bu seçim için oy kullanabilecek kişi saysının 26 bin olması heyecan katsayısını daha da arttırıyor. Fenerbahçe camiasının belki de en güçlü iki ismi Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un karşı karşıya geleceği bu tarihi kongrede katılımcı sayısı dışında bir rekor daha kırılması bekleniyor. Oy kullanabilecek 26 bin kişinin içinde seçime gelip oy vereceklerin oranının yüzde 90’lara varması bekleniyor. Bu da 23-24 bin gibi rakamlara denk gelirken bu alanda da bir rekor kırılması hedefleniyor.

İKİ TARAF DA ÇOK İDDİALI

Tarihi kongre öncesinde Fenerbahçe’nin yeni başkanının kim olacağı çok büyük bir merakla beklenirken hem mevcut başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları hem de bir diğer başkan adayı Ali Koç ve ekibi seçimi kazanacakları konusunda oldukça iddialılar. İki tarafta seçimi kazanacak olan tarafın mutlaka kendileri olacaklarını öne sürerken aynı zamanda aradaki farkın da çok düşük olmayacağını iddia ediyorlar.

CAMİANIN AĞIR TOPLARI GERİLİMDEN RAHATSIZ

Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran’da gerçekleştireceği kongre öncesinde tarihi gelişmeler yaşanırken iki başkan adayı ve taraftarlarının arasındaki tansiyonun her geçen gün artması ise özellikle camianın ağır toplarının tadını kaçırıyor. Oluşan mevcut durumun Fenerbahçe’ye kısa ve uzun vadede zarar vereceğini düşünen tecrübeli üyeler mevcut durumdan oldukça rahatsızlar. İki başkan adayını da yakından tanıyan camiaya çok hakim kongre üyeleri bu duruma gelinmesinde ikilinin arasında dialogsuzluğun etkili olduğunu düşünüyorlar. Tüm bunların yanı sıra bu oluşan atmosferden dolayı konuşmaların yapılacağı 2 Haziran günü de gerilimin çok yüksek boyutlara çıkabileceği belirtiliyor.