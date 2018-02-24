Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Seramiksan, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, teknik molaya 12-10 önde girdi. İyi oyununu sürdüren Seramiksan, seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette oyunun kontrolünü ele geçiren konuk takım, teknik molaya 12-11 önde girdi. Teknik moladan sonra oyuna ağırlığını koyan Seramiksan, bu seti 25-17 üstün tamamladı. Üçüncü sette rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Seramiksan, teknik molaya 12-7 önde girdi. Temposunu set boyunca sürdüren Seramiksan, seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

Salon: Turgutlu Yıldırım Beyazıt

Hakemler: Ebru Ayata, Turgut Uzunçakmak

Seramiksan: Sinem Yıldız, Krsmanovic, Malasevic, Meryem Boz, Bayramova, Sıla Çalışkan (Müge Örencik, Işıl Öz, Sedef Sazlıdere)

Fenerbahçe: Bahar Toksoy, Tomkom, Nur Dicle Babat, Eda Dündar Erdem, Rahimova, Jerkov (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Uslupehlivan, Merve Dalbeler)

Setler: 25-20, 25-17, 25-15

Süre: 69 dakika (24, 23, 22)