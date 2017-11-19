Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle - Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta?

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşıyor. Ligde son 3 maçında Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor'la berabere kalan Sarı-Lacivertliler, Sivas'ı yenerek 34 gün sonra galibiyetle tanışmak istiyor. Fenerbahçe, ligde son galibiyetini 15 Ekim'de sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek almıştı. İlk 11 haftalar itibarıyla son 27 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan Sarı-Lacivertliler, haftaya 17 puanla girdi.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise son 5 maçtır kaybetmiyor. Son yenilgisini 6. haftada 24 Eylül'de Göztepe karşısında yaşayan Sivas ekibi, daha sonraki 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Aybaba'nın öğrencileri, geride kalan 11 haftada 19 puan topladı.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR
STAT: Ülker
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS 1
SAKATLAR: Valbuena, Isla, Van Persie (Fenerbahçe),
CEZALILAR: Luis Neto, Alper Potuk (Fenerbahçe)
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Janssen
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 23. kez karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 22 maçtan 14'ünü Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 53 golüne, Sivasspor 30 golle yanıt verdi. Taraflar Süper Lig'de en son 2015-2016 sezonunda karşılaştı. İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı, Sivas'taki müsabaka 2-2 bitti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 12. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 11 maçtan 9'unu sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti. Kadıköy'de Sivasspor'a 27 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 10 gol gördü.
22 MAÇTA 83 GOL
Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 22 müsabakada 83 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 53, Sivasspor 30 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 83 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,77 olarak gerçekleşti.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.
Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
MAÇLAR
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2005-2006 Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 3
Fenerbahçe-Sivasspor 3 - 0
2006-2007 Sivasspor-Fenerbahçe 1 - 1 Fenerbahçe-Sivasspor 2 - 2
2007-2008 Fenerbahçe-Sivasspor 1 - 0
Sivasspor-Fenerbahçe 1 - 4
2008-2009 Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 1
Fenerbahçe-Sivasspor 4 - 2
2009-2010 Fenerbahçe-Sivasspor 3 - 0
Sivasspor-Fenerbahçe 1 - 5
2010-2011 Fenerbahçe-Sivasspor 1 - 0
Sivasspor-Fenerbahçe 3 - 4
2011-2012 Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 0
Fenerbahçe-Sivasspor 4 - 2
2012-2013 Sivasspor-Fenerbahçe 0 - 0
Fenerbahçe-Sivasspor 1 - 2
2013-2014 Fenerbahçe-Sivasspor 5 - 2
Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 0
2014-2015 Fenerbahçe-Sivasspor 4 - 1
Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 3
2015-2016 Fenerbahçe-Sivasspor 2 - 1
Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 2
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