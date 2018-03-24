Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça, her iki takımda etkili başladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyotu, Fenerbahçe 27-24 önde bitirdi. Maçın ikinci periyotu da kıran kırana geçti. Bu periyotta da her iki takım karşılıklı sayılar bulurken, devre 47-47 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın 3. periyotunda sahada etkili olan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Fenerbahçe, bu periyotu 71-61 önde tamamladı. Maçın son periyotunda ise 10 sayı geriden gelen Mersin ekibi, maçın son saniyelerinde bulduğu basket ile öne geçti. Son 5 saniyede hücum kullanan sarı-lacivertli ekip, bu fırsatı değerlendiremeyince maçı Çukurova Basket 81-80 kazanmadı.