Fenerbahçe Kulübü'nün mayıs ayında yapılacak kongresinde Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un kıyasıya bir yarış içinde olacağını iddia ediliyor. Sarı-lacivertlilerin kongre kulislerine Almanlar da dahil oldu.
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Sky Moderator isimli programın sunucusu Thomas Trukesitz ise bomba bir iddia ortaya attı. Trukesitz, adaylardan Ali Koç'un seçilmesi halinde Arsenal'le sözleşmesi biten Mesut Özil ile Liverpool'dan Emre Can'ı transfer etmek istediğini duyurdu. (Fotomaç)
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OZAN'A KİRALAMA TEKLİFİ
Fenerbahçe'de yaptığı yersiz açıklamalar nedeniyle gözden düşen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Herkesin İspanya veya Portekiz'e gitmesini beklediği 22 yaşındaki genç oyuncu için Anderlecht, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
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Menajerler aracılığıyla yönetimle temas kuran Belçika ekibinin, Ozan Tufan için 1.5 yıllığına kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Önerilen rakam 1.2 milyon euro. Kontratta 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak.
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Anderlecht bu süreçte Ozan'ın performansından memnun kalırsa, 1.5 yıl sonra bu parayı ödeyerek bonservisini almayı taahhüt etti. Ozan'ın Fenerbahçe ile mukavelesi 2020'de bitiyor. Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta görev alan Tufan, 3 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. (Fotomaç)
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CRISCITO İÇİN KRİTİK TARİH: 4 OCAK
Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek transferinde yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Sarı-Lacivertliler bir süredir gündeminde olan Zenit'in İtalyan sol beki Domenico Criscito transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kritik gün ise 4 Ocak Perşembe! Fenerbahçe yönetimi 4 Ocak'ta İtalya'nın Vicenza kentinde Criscito'nun menajeri Andrea D'Amico ile bir araya gelecek. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın yürüteceği görüşme sonunda transferin akıbeti belli olacak.
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Anlaşma sağlandığı takdirde Criscito 2-3 gün içinde Antalya kampına katılacak. Rus kulübü Zenit'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Criscito için fazla bir zorluk çıkarmayacağı ifade ediliyor. Ancak Criscito transferinde asıl sorun bu futbolcuyu Inter ve Genoa kulüplerinin de istiyor olması. Bu bakımdan 4 Ocak'taki görüşme kritik öneme sahip. Criscito, Aykut Kocaman'ın da istediği bir isim. (Takvim)
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TRABZONSPOR'LA TRANSFER REKABETİ
Yana döne sol bek arayan ve sayısız isme kanca atan Fenerbahçe'nin gündemine şimdi de ABD Majör Ligi takımlarından New York Red Bulls'un Jamaikalı Kemar Lawrence geldi. 25 yaşındaki oyuncuyla Trabzonspor da ilgileniyor. Menajer Damani Ralph, temsilciliğini yaptığı Lawrance hakkında Jamaika basınına açıklamalarda bulundu.
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Ralph "'Fenerbahçe'nin Kemar ile ilgilendiğini söyleyebilirim. Ocak ayı transfer listesinde var. Trabzonspor da futbolcuyu oldukça istiyor. Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum. Eğer doğru bir teklif gelirse New York Red Bulls'un onu satacağından eminim" sözlerini kullandı. Newcastle United ve West Ham'ın da ilgilendiği Lawrence'ın, İngiltere için çalışma izni alamaması nedeniyle Premier Lig'e transferi zor.
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Sol kanattaki hızıyla hem atakta hem de defansta takımına katkı veren ve 44 kez Jamaika Milli Takımı forması giyen Kemar Larwance, 'Taksi' lakabıyla anılıyor. Lawrance, geçtiğimiz sezon toplam 35 maçta 1 gol ve 6 asist ile mücadele etmişti. (Fotomaç)
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KAMENI'YE TALİP VAR
Volkan Demirel'in eski formunu yakalamasıyla kulübeye hapsolan Carlos Kameni, Osmanlıspor'un gündeminde... Başkent ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde gördüğü 34 golle bu alanda zirvede yer almıştı. Kalecileri Karcemarskas ve Hakan Arıkan'ın performansından memnun olmayan teknik direktör İrfan Buz'un, yönetimden yeni bir file bekçisi istediği belirtildi.
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Osmanlıspor'un adaylar arasına Kameni'yi de aldığı ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklif yapılabileceği öğrenildi. Sezon başında Malaga'dan bonservis bedelsiz alınan Kameni, 9 resmi maçta kaleyi korudu. 33 yaşındaki Kamerunlu eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol gördü. (Fotomaç)
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VAN PERSIE İÇİN OLAY İDDİA
Fenerbahçe'nin başına adeta bela olan Robin van Persie hakkında ülkesi Hollanda'dan çok çarpıcı iddialar geldi. Bu sezon sadece 4 resmi maçta oynayıp hiç golü olmayan ve adı Uçan Hollandalı'dan Yatan Hollandalı'ya evrilen 34 yaşındaki futbolcunun bedelsiz kovulmak için kurnazca bir planı devreye soktuğu ileri sürüldü.
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İddia, Hollanda'da yayın yapan Fox Sports'taki 'Kees'in Masası' isimli programda ortayla atıldı. Programın yapımcısı Kees Jansma, Van Persie'nin sosyal medya aracılığı ile kendisini "nefret edilen adam" konumuna getirip, bedelsiz şekilde serbest kalmayı planladığını ileri sürdü. İşte Jansma'nın çok ses getirecek o açıklamaları:
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"Robin sezon başında dönecekti (Feyenoord'a). Anlaşmalar ise tamamdı. Takımı bir anda 4.5 milyon euro isteyince her şey değişti. İstanbul'da kalmak zorunda bırakıldı. Bir süredir sakat değil ama oynatılmıyor. Bir nevi cezalandırılıyor.
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Robin de buna karşı sosyal medyada taraftarları çıldırtacak paylaşımlar yaparak yönetimden intikam alıyor. Amacı, ocak ayında serbest bırakılmayı sağlamak." Bu sezon hiç golü olmayan Van Persie, eğer kendini kovdurtma amacına ulaşırsa, hiç gol atmadan parsayı vurup gidecek.
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Van Persie Beşiktaş 'a giderken, devreye Fenerbahçe girdi, daha çok para verdi ve renklerine kattı. Yani adam zorla gelmedi. Manchester United ile 7 milyon euro'luk bir yıllık daha sözleşmesi vardı. Tıkır tıkır da alırdı parasını... Advocaat onu önemli maçlarda oynattı ve yararlandı.
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Ama sezon başında Aziz Yıldırım çıkıp dedi ki; "Terrenao bizi kandırdı. Van Persie'yi sakat aldık" Para için gelmiş oyuncu hedef yapıldı. Ortada bir sözleşme var, adam da hakkını istiyor. Aynı durum Barcelona'dan yıllık 7 milyon euro kazanan Arda Turan için de geçerli. Hangimiz "Arda parasını almasın. Daha aza gitsin, başka takımda oynasın" diyoruz. (Fotomaç)
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GAITAN MESAİSİ
Sarı-lacivertli ekip dev transfer operasyonu için düğmeye basıyor. Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Nico Gaitan'ı bünyesine katmak isteyen Fenerbahçe, bu hafta içinde hem futbolcuyla hem de İspanyol kulübüyle masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak.
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Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki futbolcuyla Boca Juniors da ilgileniyor. Ancak F.Bahçe'nin teklifinin daha cazip olacağı belirtildi. Arjantin medyası da Gaitan'ın ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini duyurmuştu. (Fotomaç)
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ISLA DA GİDEBİLİR
Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Fenerbahçe, yeni takviyelerle şampiyonluk yarışında daha güçlü konuma gelmek istiyor. Gündemdeki isimlerin çoğu yabancı ve bu transferleri gerçekleştirebilmesi için sarı-lacivertli takımın bazı yabancı oyuncularından kurtulması şart. Satışı düşünülen isimler şimdilik Robin van Persie ve Jose Fernandao. İki oyuncu ile yollar ayrılabilirse, öncelikle bir sol bek alınacak. İkinci hamle ise şu an U21 takımı ile çalışan Eljif Elmas'ın kadroya dahil edilmesi olacak.
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Kanarya, sol bekin yanı sıra şartları uygun olursa bir kanat oyuncusu hatta bir de forvet takviyesi yapabilir. Bu da ekstra yabancı satışı demek. Akla gelen isimler ise Kameni ve İsla. Kameni'nin boşluğu yerli bir isimle doldurulabilir. Aykut Kocaman, kanat oyuncusu alınırsa Dirar'ı Şener'le birlikte sağ bekte kullanıp, İsla'yı da gözden çıkartabilir. Tabii Şilili oyuncuya iyi bir teklif gelir de gitmek isterse... Sakatlandıktan sonra formasını Şener'e kaptıran Mauricio İsla, 12'si ilk onbirde olmak üzere 14 lig maçında oynadı, 2 asist yaptı. (Fotomaç)
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FERNANDAO İÇİN MESAJ
Fernandao için şu ana kadar gelen teklifler, Fenerbahçe'yi tatmin etmedi. Cruzeiro ve Bursaspor'un kiralama önerilerini yetersiz bulan yönetimdeki görüş, 'Böyle tecrübeli bir golcüyü kelepire bırakmayız' şeklinde. Sakatlığı geçen Brezilyalı golcü, form tutuyor. 2. yarıda Aykut Kocaman'ın çok işine yarayabilir. (Fotomaç)
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SOL BEK BORSASI
Fenerbahçe’nin sol bek transferi için listesindeki adaylar 5’e çıktı. Teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları, bu oyuncular içinde bir tercih yapacak, yönetim de buradan gelecek rapora göre işi bitirecek.
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Lucas Lima
İtalya’nın önde gelen futbol sitelerinden Tuttomercatoweb.com, Fenerbahçe’nin, Fransa’nın Nantes takımında forma giyen Lucas Lima’yı takibe aldığını yazmıştı. Daha önce Santos’ta oynayan Brezilyalı Jean Mota ile ciddi biçimde ilgilenildiği, Türkiye’de ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi teklifin yapılacağı konuşuluyor. İki sezon önce Portekiz takımı Arouca’dan alınan 26 yaşındaki Lima’nın sözleşmesi 2020’de sona eriyor.
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Kemar Lawrence
Amerika’nın önde gelen futbol takımlarından New York Redbulls’tan Kemar Lawrence da, Fenerbahçe’nin listesindeki oyunculardan biri. 25 yaşındaki sol bek, New York’ta gösterdiği başarılı performans ile Avrupa’daki birçok kulübün de dikkatini çekmeyi başardı. Bu sezon 24 maça çıkan Jamaikalı oyuncu, 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Defansif anlamda çok etkili olan Lawrence, zaman zaman takımının hücum organizasyonlarına da katkıda bulunuyor.
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Jean Mota
Brezilya’nın Santos takımında oynayan Jean Mota’nın, geçtiğimiz hafta içerisinde sosyal medya hesabından Fenerbahçe’yi takibe alması gündemin sıcak gelişmelerinden biri olmuştu. Mota’nın bu hamlesi sonrası Kanarya’nın, transferde bu futbolcuyu istediği iddia edilmişti. Siyah-Beyazlılar adına bu yıl 44 maçta 1 gol ve 3 asistle oynayan Mota’nın piyasa değeri ise yaklaşık 1.5 milyon Euro civarında.
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Domenico Criscito
Daha önce Zenit’ten Giuliano ve Neto’yu transfer eden Fenerbahçe, bir kez daha Rus kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Listeye şu an için ismi yeni girse de ilgilenilen oyuncu, sezon başında gündemden düşmeyen Domenico Criscito. Gelen haberler, Sarı-Lacivertliler’in 31 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı yönünde. Kanarya, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İtalyan oyuncuyu uygun bir bonservisle kadrosuna katmayı düşünüyor.
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Rahman Baba
Fenerbahçe’nin sol bek için takip ettiği bir başka isim olan Chelsea’den Baba Rahman’la ilgili en önemli gelişme, İngiliz ekibinin hocası Antonio Conte’nin açıklamalarıydı. Conte, sakatlıktan yeni çıkan oyuncusunun geleceği konusunda karamsar ifadeler kullanmıştı. Ganalı futbolcunun, sezon sonuna kadar eski formuna kavuşmasına adına kiralanacağı belirtildi. Fenerbahçe’nin de, Rahman’ı isteyen kulüpler arasında olduğu konuşuluyor. (Fanatik)
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WBA JOSEF'TEN VAZGEÇMİYOR
Sezon başında Fenerbahçe’den Josef De Souza’yı kadrosuna katmak isteyen ancak transferin son gününde bu girişiminde başarılı olamayan İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, bir kez daha gaza bastı. Ada temsilcisinin, De Souza için devre arasında yeni bir teklifle Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalacağı öğrenildi. Yapılacak teklifin bonservis bedeli olarak 13 milyon Pound, oyuncuya da yıllık 2.5 milyon Pound olduğu bildirildi. (Fanatik)
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