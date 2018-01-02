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Kanarya, sol bekin yanı sıra şartları uygun olursa bir kanat oyuncusu hatta bir de forvet takviyesi yapabilir. Bu da ekstra yabancı satışı demek. Akla gelen isimler ise Kameni ve İsla. Kameni'nin boşluğu yerli bir isimle doldurulabilir. Aykut Kocaman, kanat oyuncusu alınırsa Dirar'ı Şener'le birlikte sağ bekte kullanıp, İsla'yı da gözden çıkartabilir. Tabii Şilili oyuncuya iyi bir teklif gelir de gitmek isterse... Sakatlandıktan sonra formasını Şener'e kaptıran Mauricio İsla, 12'si ilk onbirde olmak üzere 14 lig maçında oynadı, 2 asist yaptı. (Fotomaç)