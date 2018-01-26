Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in ayağında kemik ödemi oluştuğu ve tedavisine bir süre daha devam edileceği belirtildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık 2017'de yapılan Bursaspor maçında aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Vincent Janssen'in ayağında kemik ödemi tespit edildi.

Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ile İngiltere'nin Tottenham takımının sağlık ekibi ve sponsor hastanenin doktorlarıyla yapılan tetkikler sonucunda, futbolcudaki kemik ödemi geçmediği için tedavinin bir süre daha devam etmesine karar verildi.

Bu arada, 6 hafta ile 3 ay arasında süren kemik ödemi tedavisinde, iyileşmesi 6 aya kadar uzayan vakaların da bulunduğu belirtiliyor.

fenerbahçe

Janssen

sakatlık

son dakika

haberler