Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana, Osmanlıspor maçında bacağına darbe alan ve sağ arka üst adalesinde ağrısı olduğu için dinlendirilen Alper Potuk dışında tüm futbolcular katıldı.

JANSSEN OYNAYACAK DURUMA GELDİ!

Sakatlığı ciddi olmayan Alper'in yarınki idmanda takımla çalışacağı belirtildi. Tedavisinin ardından bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Janssen'in de oynayacak duruma geldiği öğrenildi.

İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.

OTİZMLİ FUTBOLSEVERLER ANTRENMANA GELDİ

Sarı-lacivertli takımın antrenmanını, Çekmeköy Fenerbahçe Şubesi'nin davetlisi olarak idmana gelen Hilal Karadeniz Eğitim Kurumlarındaki otizmli futbolseverler de izledi. Sarı-lacivertli futbolcular, antrenman öncesinde ziyaretçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.