8 Aralık 2017'de oynanan Bursaspor maçında sakatlanan ve 2 aydır sahalardan uzak olan Vincent Janssen'den Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre, ayak parmağındaki ödemden dolayı bir kez daha MR'ı çekilen Hollandalı golcünün sakatlığının geçmediği ve tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

24 Şubat'ta bir kez daha MR'a girecek olan Janssen, o tarihten sonra iyileşirse Mart ayının başında takımla birlikte çalışmalara devam edecek.

MEHMET EKİCİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosun kattığı Mehmet Ekici, Kasım ayında oynanan Sivasspor maçından bu yana forma giyemiyor.

İyileşme sürecinde hazır hale gelmeden sahaya sürülmeyen Mehmet Ekici için sağlık raporu hazırlandı. Sağlık ekibinin Aykut Kocaman'a ilettiği raporda Mehmet Ekici'nin sahalara dönmeye hazır olduğu belirtildi.

Mehmet Ekici, görev verilmesi halinde Alanyaspor maçında forma giyebilecek.