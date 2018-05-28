Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantıya katılma hakkı olan üyelerimizin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle 2-3 Haziran tarihine ertelenmiştir.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü’nde gerçekleşecek Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılacak olan değerli kongre üyelerimizin, her genel kurulda olduğu gibi kulüp üyelik kimliği ya da resmi kimliklerini (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport gibi) giriş sırasında ibraz ederek Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı stadımızda takip edebileceklerdir. Bunun dışında, özellikle sosyal medyada yaratılan dezenformasyon doğru değildir.

Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ilk günü olan 2 Haziran 2018 Cumartesi günü katılım sağlayamayacak üyelerimiz, herhangi bir hak kaybına uğramadan 3 Haziran 2018 Pazar günü oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bedensel Engelli ve Gazi üyelerimiz, müsabakalarda olduğu gibi Bedensel Engelli ve Gazi kapısından refakatçileriyle birlikte girişlerini gerçekleştirebilirler.

Genel Kurul tarihleri olan 2-3 Haziran’da, stadımızın Fenerium Tribünü arkasında bulunan Recep Peker Caddesi; sezon içerisindeki müsabakalarda olduğu gibi, Yoğurtçu Parkı’ndan Kenan Evren Lisesi'ne kadar trafiğe kapatılacak ve güvenlik önlemleri alınacaktır.

Genel Kurul’a katılım gösterecek olan üyelerimizin araçlarını, stat otoparklarının kapalı olması sebebiyle civarda bulunan otopark veya uygun alanlara park etmelerini rica ederiz. Genel Kurul alanına, taşıma belgesi olsa dahi silah, keskin-delici, yaralayıcı alet ve/veya patlayıcı madde gibi nesneler kesinlikle alınmayacaktır.

Tüm bu kararlar kongre üyelerinin güvenliği ve sağlıklı bir kongre süreci geçirilmesi için alınmıştır. Kongre üyelerimizin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’yla alakalı belirttiğimiz hususlara dikkat etmesini rica ederiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"