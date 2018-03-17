Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiden önce Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda da büyük bir hazırlık var. Tüm biletlerin tükendiği derbi maçta Kadıköy bu kez ilk kez ful çekecek. Sporx'in haberine göre sarı-lacivertli taraftarlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nın etrafında toplanmaya başlarken, Fenerbahçe lehine yapılan tezahüratların dozajı da her geçen dakika artmaya başladı. Fenerbahçe taraftarının yanı sıra Fenerbahçe Yönetimi de Galatasaray'a büyük bir sürpriz hazırladı. Dev derbiyi statta misafir tribününde takip edecek olan Galatasaray taraftarına Fenerbahçe marşları dinletmek ve seslerini bastırmak içi hazırlık yapan sarı-lacivertli yönetim misafir tribününün hemen önüne dev hoparlör sistemi kurdu.





İLK YARIDAKİ MAÇTA GALATASARAY YAPTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede de Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölüme hoparlörler konulmuş ve bu hareket Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisine neden olmuştu.



