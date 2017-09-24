Fenerbahçeli bir taraftar, Şenol Güneş'e saldırdı

Derbideki yüksek gerilim, sadece saha içinde kalmadı ve tribünlere de sıçradı.

Beyaz TV'nin haberine göre, Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Ülker Stadı otoparkında bulunan Şenol Güneş'e, bir Fenerbahçe taraftarı saldırmak istedi. Bu sırada Şenol Güneş'in taraftarlara bir şey söylemediği ve çevrede bulunanların olayı yatıştırdığı öğrenildi. Kavga esnasında Beşiktaş'ın tercümanı Halil Yazıcıoğlu, ''Terbiyesizler! Vodafone Park'a gelin de orada taraftar görün'' dediği öğrenildi.

Olayla ilgili iki kulüpten de herhangi bir açıklama gelmedi.

fenerbahçe-beşiktaş

şenol güneş

Şenol Güneşe kim saldırdı?