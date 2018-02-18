Aykut Kocaman’ın geçişken oyununda çoğunlukla 10 numara pozisyonunda görev yapan Giuliano dün geceyi ‘duble’yle kapatıp ligde 70 günlük gol orucuna son verdi. Ligde son golünü 8 Aralık 2017’de Bursa’ya atan, Trabzon ve G.Birliği maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Brezilyalı yıldız, K.Karabük, A.Konya, Göztepe ve M.Başakşehir önünde ise skor üretememişti. Ligde 4 maç sonra ağları havalandıran başarılı futbolcu, gol sayısını 10’a yükseltti. Takımının en golcü ismi olan Sarı-Lacivertli oyuncu, ilk yarıdaki Alanya maçında da penaltıdan ağları sarsmıştı.



‘HULK’U TUTANA AŞK OLSUN!

Kanarya'nın Brezilyalı santrforu Fernandao bir açıldı, pir açıldı... Başakşehir karşılaşmasında iki kez ağları bulan Fernandao’nun, çocuklarının isteği üzerine gollerden sonra yaptığı “Hulk” (Yeşil Dev) sevinci çok konuşulmuştu. Alanya karşısında da boş geçmeyen Sambacı, aynı duruşla gövde gösterisi yaptı. Gol sayısını 4’e yükselten Fernandao, bu gollerin tamamını ligin ikinci yarısında kaydetti.

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