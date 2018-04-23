Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk ederken hafta içinde ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında oynanan ve 57. dakikasında tatil edilen Beşiktaş maçı nedeniyle tepki vardı. Sarı-lacivertli taraftarlar, hem Şenol Güneş hem de Beşiktaş aleyhine tezahüratlar yaparak tepki gösterdi.

Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, tribünlerden atılan yabancı madde nedeniyle başı yaralanmış ve tecrübeli çalıştırıcıya 5 dikiş atılmıştı. Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada 31 kişi gözaltına alınmıştı.