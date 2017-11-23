Fenerbahçeli yöneticiden transfer müjdesi

20 | 29

"Biz işin teknik tarafına girmiyoruz ama benim dışarıdan gözlemlediğim takımda bir özgüven kaybı vardı. Son dakika gollerinden sonra bir endişe vardı. Takım üçüncü golü bulunca rahatlıyor. Son dakika sendromu mu diyelim ama bu maç hakikaten değiştirdi."