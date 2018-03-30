Cadde'nin haberine göre, kızını kucağına alacağı günü heyecanla beklediğini söyleyen Ferman Toprak, "Artık sona yaklaştık. Kızımızı bekliyoruz ve tüm hazırlıklarımızı onun için yapıyoruz. Baba olmak, evladını beklemek gerçekten çok değişik, özel bir duygu. Allah herkese nasip etsin inşallah" açıklamasında bulundu.

Heyecanlı olduğu her halinden belli olan Ferman Toprak, alışveriş boyunca eşinin elini bir an olsun bırakmadı.