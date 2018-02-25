Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın 8. dakikasında Fernandao'nun attığı gol sonrası ofsayt itirazları yaşandı.

Sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Nabil Dirar, yerden ortasını gönderdi. Bu ortayı kaleci Fabri uzaklaştırmak istedi ancak top Giuliano'ya geldi. Giuliano'nın gelişine çektiği şut çizgi üzerinde bulunan Domagoj Vida'dan döndü. Vida'dan dönen topla altıpas içerisinde buluşan Fernandao'nun gelişine çektiği şut Beşiktaş ağları ile buluştu.

Fernandao'nun attığı gol sonrası ofsayt itirazları yaşandı. Gazete Habertürk Spor yazarı Bülent Yavuz pozisyonu yorumladı:

"Dev derbide Fenerbahçe'nin Fernandao ile kazandığı gol net ofsayt... Dünya sıralamasında ilk 10'un içine girecek olan yardımcı hakemimiz, Tarık Ongun'un bu pozisyonu kaçırması büyük sürpriz oldu. Beşiktaşlı futbolcu Vida, kaleye giden topu kurtarmaya çalışıyor. Oyun kurallarına göre bu pozisyon ofsayt olmalıydı.

PENALTI VAR MI ?

41. dakikada Quaresma ile Isla arasında, Fenerbahçe ceza alanı içerisinde bir pozisyon yaşandı. Çok net olarak yorum yapmak zor. Birkaç defa izledikten sonra, Isla'nın Quaresma'nın ayağına basıp basmadığı yönünde bir şeyler söyleyebiliriz.