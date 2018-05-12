Fernando Muslera maçın ardından şampiyonluğu çok istediklerini söyledi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ''Ne zaman kendi sahamızda taraftarımızla oynasak mükemmel bir performans gösteriyoruz. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir oyun izlettiğimizi düşünüyorum. Bugün verdiğimiz mesaj şuydu. Galatasaray bu işi çok istiyor ve kendi sahasında maç kaybetmez.'' dedi.