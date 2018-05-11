Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü yakınında yakalanan ve firari Adil Öksüz’den sonra en önemli sivil imamlardan olan Kemal Batmaz hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. Mal varlığını ‘bedelsiz’ olarak başka örgüt üyelerine devrettiği belirlenen Batmaz ile eşi Gonca Batmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, “terörün finansmanı” suçundan dava açıldı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Batmaz’ın kullandığı 34 ZD 2676 plakalı aracın 15 Temmuz günü Ankara’da olduğu, 19 Temmuz günü daha önce firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz başkanlığında darbe toplantılarının yapıldığı Çayyolu’ndaki villanın karşısında bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Batmaz ve eşi ile Cemal İbrahim Demirhisar, Mustafa Caymaz ve Rüştü Karakaya’nın, “silahlı terör örgütü yöneticisi/üyesi olmak” suçundan cezalandırılması talep edildi. Batmaz’ın, İstanbul Beykoz’da bir dairesi, Ümraniye’de taşınmazı ve Anadolu Hisarı Otağtepe’de bulunan evlerde hissesinin olduğu da tespit edildi. İddianamade, Batmaz’ın mal varlığını, diğer şüpheliler Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz’a ‘bedelsiz’ devrettiği anlatıldı.

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