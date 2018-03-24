Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) kendisinden olmayanları sindirmek için kullandığı belirtilen gizli çekimlerden oluşan şantaj görüntülerinin yer aldığı arşiv, Genelkurmay çatı davasının sanıklarının ev ve iş yerlerinde bulundu.
Telefon, bilgisayar, CD ve taşınabilir bellekleri inceleyen adli bilişim uzmanları, soruşturma konusuyla ilgili bilgileri, davanın görüldüğü Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
AA'nın haberine göre uluslararası adli bilişim standartlarına uygun tekniklerle incelenen materyallerde, FETÖ'ye ait çok sayıda doküman, fişleme belgeleri, darbe girişimine yönelik içerikler ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarına ulaşıldı.
Bunların arasında örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde önemli konumdaki general ve subaylara ait olduğu öne sürülen gizli çekim yöntemiyle elde ettiği özel görüntü ve ses kayıtları da yer aldı.
Adli bilişim uzmanlarının tespitine göre örgüt, kendisinden olmayan ve bu yapıdaki kişilere karşı isimlere şantaj yapmak için bu görüntü ve ses kayıtlarını kullandı.
Bu şekilde komuta kademesine kendi mensuplarını yerleştirmek isteyen FETÖ'nün, bazı TSK mensuplarının yanına kendilerine rakip gördüğü üst düzey isimleri de ekleyerek terfilere yön verdiği belirtildi.
Örgütün bu yöntemle çok sayıda kişiyi saf dışı bırakırken, bir dönem Hava Kuvvetleri Komutanlığında kritik görevde olan Korgeneral N.D'yi bu şekilde istifaya zorladığı kaydedildi.
Şantaj yapılan isimlerle görüntülenen kadınların örgüt tarafından seçildiği, uygunsuz görüntülerin bir kısmının Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Müdürlüğüne bağlı bilgisayarda bulunduğu ifade edildi.
Bu birimde görev yapanların önemli bir kısmı Genelkurmay "çatı davasının" sanıkları arasında yer alıyor.
İzmir "Askeri Casusluk" kumpas davasının sanıklarına ait ses kayıtları ve görüntülerin bir kısmı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Bilgi Güvenlik Şubesinde görevli sanık eski yarbay Hüseyin Yıldırım'da ele geçirildiği belirtildi.
Sanık Yıldırım'da, Balyoz davasından 16 yıl hapis cezası alan ardından 2015'te beraat eden emekli Korgeneral T.Ö'ye ait olduğu iddia edilen illegal yöntemlerle elde edilen ses kaydı da bulundu.
Darbe girişiminden 2 ay önce Genelkurmay Başkanlığına atanan bilgi işlem personeli sanık eski yüzbaşı Ali Çakır'da ise FETÖ'nün yurt dışından yayın yapan haber siteleri ile sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak için paylaşıldığı belirtilen çok sayıda ses kaydı ve doküman ele geçirildi.
Adli bilişim uzmanları, Çakır'da bulunan bir başka şantaj içeriğine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratan ve kumpas davalarında FETÖ/PDY terör örgütü tarafından hazırlanıp kendi yandaş medyalarında algı operasyonları oluşturmaya çalıştıkları, somut verilerden uzak hazırlanmış iftira niteliğindeki MSN konuşma içerikleri tespit edilmiştir."
Balyoz davası sanıklarından emekli Tümgeneral A.G'nin çocuklarına ilişkin uygunsunuz değerlendirmelerin yapıldığı yazı ve görüntüler ise darbe girişiminden önce Genelkurmay Personel Başkanlığında görevli sanık eski binbaşı Yusuf Akdemir'de ele geçirildi.
Savunmasında FETÖ ile irtibatının olmadığını iddia eden Akdemir'de aynı zamanda örgüt elebaşı Gülen'in fotoğraf ve sohbet videolarının bulunduğu belirtildi.
Darbe girişiminden hemen sonra olay yeri inceleme ekiplerinin Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda el koydukları delil niteliğindeki dijital materyallerden bazılarının kime ait olduğu tespit edilemedi.
Bunlar arasında yer alan bir sabit diskte onlarca uygunsuz görüntü ve aynı içeriğe sahip yüzlerce fotoğraf bulunduğu belirlendi.
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