FH Hafnarfjördur - KA Akureyri maçı ne zaman?

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. FH Hafnarfjördur, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü KA Akureyri takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi FH Hafnarfjördur 6 puanla 2. sırada, KA Akureyri 4 puanla 5. sırada bulunuyor. FH Hafnarfjördur, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. KA Akureyri son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 505 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FH Hafnarfjördur kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, KA Akureyri sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

FH Hafnarfjördur son hafta oynanan Breidablik maçında 0-1 yenildi.

KA Akureyri ise İB Vestmannaeyjar maçında 3-0 yenildi.

FH Hafnarfjördur, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. FH Hafnarfjördur, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

KA Akureyri, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KA Akureyri 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.