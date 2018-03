Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok-satan Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinden uyarlayarak Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in senaryolaştırdığı, TV'de ilk kez Perşembe akşamı Show TV’de ekrana gelecek Fİ’nin yeni tanıtımı izleyicileriyle buluştu. Türkiye’de dizi sektörünün dinamiklerini değiştiren, dizi yapımı ve yayını konusunda yeni bir çağın öncüsü olan dizide Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

“HER ŞEYİ GÖREN GÖZ KENDİNİ GÖREMEZ!”

TV’de ilk kez Show TV’de yayınlanacak Fİ’nin ekrana gelen yeni tanıtımında tanınmış psikiyatrist Can Manay’ın (Ozan Güven), Duru (Serenay Sarıkaya) ve sevgilisi Deniz’i (Mehmet Günsür) gizlice izlediği tanıtımda “Her şeyi gören göz kendini göremez. Kendini görmek için bir yansıma arar!” sözleri dikkat çekiyor. Deniz, gösteride kendini ön plana çıkarmak isteyen Duru’yu suçlarken Can,“Seni sahnede dans ederken görmek her şeye değer” sözleriyle Duru’ya destek oluyor. Can Manay’ın gizemli geçmişi ise merak uyandırıyor.

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki sonunda dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek kendi gerçeğine ulaşanların hikayesi Fİ, Show TV’de!

Fİ 1. BÖLÜM FRAGMANI

Fİ, Perşembe akşamı saat 20.00’de TV’de ilk kez Show TV’de!