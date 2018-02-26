Her hafta yapılan oyuncu güncellemeleriyle, futbolcuların güncel performanslarını FIFA 18'e yansıtan EA, geçtiğimiz hafta temsilcimiz Cengiz Ünder'in potansiyelini 8 puan düşürerek futbol sever oyuncuları şaşırtmıştı.

Son haftalarda hemen her maçta skora direkt katkı yapan Cengiz Ünder'in 83 olan potansiyelini 75'e düşüren EA, bu haftaki güncellemeyle hatasından döndü. 75'e düşen potansiyeli 85'e çıkaran oyun devi, sadece hatayı düzeltmekle kalmadı üstüne üstlük Ünder'in özelliklerini 1 hafta öncekine göre geliştirdi. Şut gücü ve uzaktan şut gibi yetenekleri güncellenen milli yıldızın ayrıca top kontrolü ve top sürme becerileri de geliştirildi.

Cengiz Ünder, son haftalardaki performansıyla sadece İtalya ve Türkiye'de değil, Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde de konuşulmaya başlandı. UEFA'nın "Türkiye'nin yeni süper starı mı?" sorusuyla gündeme getirdiği 19 yaşındaki yıldızın Roma ile 5 yıllık mukavelesi bulunuyor.